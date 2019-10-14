В Лондоне арестовали принцессу

Мир

В Лондоне арестована 62-летняя бельгийская принцесса Мария-Эсмеральда — тетя правящего короля Бельгии Филиппа, дочь короля Леопольда III от его второй супруги Лилиан, принцессы де Рети.

Как сообщает The Telegraph, принцесса принимала участие в акции протеста экоактивистов против изменений климата и бездеятельности властей. Мероприятие было организовано в центре города на Трафальгарской площади.

Марию-Эсмеральду позже отпустили, но она все еще находится под следствием.

Принцесса является журналисткой и писателем. Под псевдонимом Эсмеральда де Рети она написала несколько книг про своего отца, а также книгу о карьере французского модельера Кристиана Диора. 4 апреля 1998 года она вышла замуж в Лондоне за сэра Сальвадора Монкаду — британского врача и фармаколога гондурасского происхождения. В браке родилось двое детей — дочь Александра и сын Леопольдо, которым сейчас, соответственно, 21 год и 18 лет.

Ранее сообщалось, что у здания Капитолия была арестована кинозвезда Джейн Фонда, также протестовавшая против изменений климата.

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