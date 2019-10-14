Общество и люди

Нельзя работать, ссориться и брать в долг: что запрещено делать на Покрову

Покров Пресвятой Богородицы — крупный религиозный праздник. В Украине православные и грекокатолики отмечают его в понедельник, 14 октября.

«ФАКТЫ» решили рассказать, что запрещается делать в этот праздничный день.

Как и в другие крупные праздники, по традиции, в этот день нельзя убирать, стирать, гладить, а так же работать на земле и заниматься строительством. Не советуют на Покрову вязать и шить.

Традиции гласят, что 14 октября не стоит лишний раз ссориться с близкими, а так же воздержаться от нецензурной лексики. Считается дурным тоном брать в этот день деньги в долг.

По народной традиции считается, что если девушка откажет жениху на Покров, то она еще три года не выйдет замуж.

Подробнее об истории и традиции праздника читайте на «ФАКТАХ».

Также можете найти на нашем сайте красивые поздравления с праздником Покровы.



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter