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Общество и люди

Нельзя работать, ссориться и брать в долг: что запрещено делать на Покрову

8:07 14 октября 2019 722
Покрова
Ярослав ЖАРЕНОВ, «ФАКТЫ»

Покров Пресвятой Богородицы — крупный религиозный праздник. В Украине православные и грекокатолики отмечают его в понедельник, 14 октября.

«ФАКТЫ» решили рассказать, что запрещается делать в этот праздничный день.

Как и в другие крупные праздники, по традиции, в этот день нельзя убирать, стирать, гладить, а так же работать на земле и заниматься строительством. Не советуют на Покрову вязать и шить.

Традиции гласят, что 14 октября не стоит лишний раз ссориться с близкими, а так же воздержаться от нецензурной лексики. Считается дурным тоном брать в этот день деньги в долг.

По народной традиции считается, что если девушка откажет жениху на Покров, то она еще три года не выйдет замуж.

Подробнее об истории и традиции праздника читайте на «ФАКТАХ».

Также можете найти на нашем сайте красивые поздравления с праздником Покровы.

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