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- 09:06 Напоминает лужу: высыхающее водохранилище в Крыму показали с высоты птичьего полета
Напоминает лужу: высыхающее водохранилище в Крыму показали с высоты птичьего полета (фото)
Межгорное водохранилище в Симферопольском районе — самый крупный искусственный наливной водоем Крыма, который до начала аннексии питал Северо-Крымский канал, где в последнее время были зафиксированы очистительные работы, в данный момент больше напоминает лужу.
Фотографии водохранилища, сделанные с высоты птичьего полета, в Twitter опубликовал блогер «Крымский бандеровец». «Основной источник его заполнения до оккупации был Северо-Крымский канал. Сегодня это больше похоже на лужу», — говорится в комментарии к фото.
Эксклюзивное интервью бывшего постпреда президента Украины в Крыму Бориса Бабина «У Путина не останется выбора: Украина имеет мощный козырь, который поможет вернуть Крым» читайте на сайте «ФАКТОВ».
Фото Александра Шинкаревского.
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— Петя, ты двери закрыл? — Да. — На ключ? — Ну да, на ключ. — На два оборота? — На два... — Так, мужики, Пете больше не наливать! Мы же в палатке...