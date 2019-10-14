Напоминает лужу: высыхающее водохранилище в Крыму показали с высоты птичьего полета (фото)

Украина

Межгорное водохранилище в Симферопольском районе — самый крупный искусственный наливной водоем Крыма, который до начала аннексии питал Северо-Крымский канал, где в последнее время были зафиксированы очистительные работы, в данный момент больше напоминает лужу.

Фотографии водохранилища, сделанные с высоты птичьего полета, в Twitter опубликовал блогер «Крымский бандеровец». «Основной источник его заполнения до оккупации был Северо-Крымский канал. Сегодня это больше похоже на лужу», — говорится в комментарии к фото.

Эксклюзивное интервью бывшего постпреда президента Украины в Крыму Бориса Бабина «У Путина не останется выбора: Украина имеет мощный козырь, который поможет вернуть Крым» читайте на сайте «ФАКТОВ».

Фото Александра Шинкаревского.



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