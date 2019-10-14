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«Ей больно»: известный телеведущий рассказал о Заворотнюк
Российской актрисе Анастасии Заворотнюк, которая борется со страшной болезнью, больно, поэтому лучше оставить ее в покое.
Об этом заявил в передаче «Ты не поверишь!» на НТВ выступил журналист и телеведущий Отар Кушанашвили.
«Лечение должно происходить без нашей болтовни», — отметил он.
По его словам, все разговоры о болезни актрисы в прессе лучше прекратить.
«Я могу быть ерником и дурака валять, выбегать на футбольное поле, драться в ночных клубах, но тяжело болеющего человека надо оставить в покое. Ей больно. Сложно представить себе ужас, в котором живет эта семья. Лучше убейте меня, но не заставляйте принимать участие в этой вакханалии», — попросил он.
Кушанашвили подчеркнул, что люди не должны умирать. «Вообще женщина не должна умирать. Красивые люди не должны умирать. И некрасивые люди не должны умирать. На этом все. Не принимаем участие в болтовне. Не будем эту семью трогать больше», — попросил он.
Напомним, ранее семья Заворотнюк обвинила СМИ в преследовании.
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