Общество и люди

Еще тепло и сухо, но туманы уже подбираются: синоптик рассказала о погоде на эту неделю

Теплая и безоблачная погода, установившаяся в Украине на Покров, сохранится и во вторник, 15 октября.

По прогнозам синоптика Натальи Диденко, тепло будет и в течение недели, а в следующие выходные температура воздуха несколько снизится.

«Во вторник температура воздуха во всех областях Украины составит + 17 + 23 градуса. Дождей не будет. Однако, как говорится, свято место пусто не бывает — начинают постепенно подбираться туманы и дымки», — прогнозирует синоптик и призывает водителей быть осторожными на дорогах и ездить с включенными фарами.

Что же касается погоды в столице, то до конца недели в Киеве будет сухо и малооблачно. Температура воздуха днем — около +20 градусов, ночью ожидается + 7 + 11 градусов.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», с Покровом связаны многие народные погодные приметы. Так, предки полагали, что если на праздник ветер дует с севера или востока, то ожидаются холод и снег, с юга — быть зиме теплой, а западный ветер обещает сильные снегопады, но более-менее теплую зиму. По приметам, если на Покров нет снега, не будет его и в ноябре.

Фото Ирины ГОЛОТЮК, «ФАКТЫ».

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