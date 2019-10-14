24.57 / 24.87 26.95 / 27.45
Киев: +14
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Во Львове за попытку помешать краже в трамвае карманник ударил пассажира ножом в грудь

11:35 14 октября 2019 162
карманная кража
Сергей КАРНАУХОВ, «ФАКТЫ» (Львов)

Возмутительный по дерзости инцидент произошел во Львове в воскресенье, 13 октября.

— В 17.55 в Сыховский райотдел полиции от медиков поступила информация о том, что в реанимационное отделение одной из больниц с диагнозом «проникающее ранение грудной клетки слева» госпитализирован 45-летний львовянин, — сообщает ГУ Национальной полиции во Львовской области. — Установлено, что мужчина получил ножевое ранение в трамвае № 8 на отрезке маршрута между остановками «Кинотеатр Довженко» и «Верхний Шувар» в промежутке времени с 16.10 до 16.30. По словам пострадавшего, он стал свидетелем того, как неизвестные пытались украсть мобильный телефон у девушки. Мужчина помешал им, тогда один из карманников нанес ему удар ножом в грудь.

По данному факту открыто уголовное производство по статье «Умышленное нанесение тяжких телесных повреждений», что предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет.

Отметим, что в крупнейшем спальном районе Львова Сыхове трамваи обычно переполнены пассажирами, тем более средь белого дня. Однако злоумышленники беспрепятственно покинули место преступления. Полиция занялась поисками очевидцев произошедшего и просит их звонить на оперативную линию «102».

Как рассказывали «ФАКТЫ», ранее в Киеве карманники напали на пассажира трамвая, ставшего очевидцем попытки кражи.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Покров

Поздравления с Покровом Пресвятой Богородицы и открытки

Пенсия

В Пенсионном фонде рассказали, как определить зарплату для начисления пенсии (формула)

Сваты Артемьева

«Сваты-7»: в РФ прокомментировали информацию о том, что сериал лишился еще одной звезды

Танці з зірками судьи 2019

Скандал на паркете и ультиматум Франциско Гомеса: чем запомнился восьмой эфир «Танців з зірками»

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер