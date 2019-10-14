Происшествия

Во Львове за попытку помешать краже в трамвае карманник ударил пассажира ножом в грудь

Возмутительный по дерзости инцидент произошел во Львове в воскресенье, 13 октября.

— В 17.55 в Сыховский райотдел полиции от медиков поступила информация о том, что в реанимационное отделение одной из больниц с диагнозом «проникающее ранение грудной клетки слева» госпитализирован 45-летний львовянин, — сообщает ГУ Национальной полиции во Львовской области. — Установлено, что мужчина получил ножевое ранение в трамвае № 8 на отрезке маршрута между остановками «Кинотеатр Довженко» и «Верхний Шувар» в промежутке времени с 16.10 до 16.30. По словам пострадавшего, он стал свидетелем того, как неизвестные пытались украсть мобильный телефон у девушки. Мужчина помешал им, тогда один из карманников нанес ему удар ножом в грудь.

По данному факту открыто уголовное производство по статье «Умышленное нанесение тяжких телесных повреждений», что предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет.

Отметим, что в крупнейшем спальном районе Львова Сыхове трамваи обычно переполнены пассажирами, тем более средь белого дня. Однако злоумышленники беспрепятственно покинули место преступления. Полиция занялась поисками очевидцев произошедшего и просит их звонить на оперативную линию «102».

Как рассказывали «ФАКТЫ», ранее в Киеве карманники напали на пассажира трамвая, ставшего очевидцем попытки кражи.

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