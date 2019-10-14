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"Больше не боятся "бандеровцев": на Донбассе на блокпосту сняли огромную очередь в сторону Киева (видео)
В сети показали видео огромной очереди, которая выстроилась перед контрольным пунктом въезда-выезда (КПВВ уже перешли на осенний график работы) с оккупированной части Донецкой области в направлении подконтрольных правительству территорий Украины.
Видео опубликовал журналист Денис Казанский, отметивший, что жители отдельных районов Донецкой и Луганской областей «не видят угрозы в Украине», а «квазиреспублики построены на лжи».
Очередь на блокпосту ДНР из желающих проехать на подконтрольную территорию, навстречу фашистам, геноциду русского населения и прочим ужасам.— Денис Казанський (@den_kazansky) October 13, 2019
Жители Донбасса не видят угрозы в Украине. Квазиреспублики целиком построены на лжи и только мешают людям нормально жить. pic.twitter.com/9XoG4KmCsz
Тем временем Госпогранслужба Украины сообщает, что за прошедшие сутки, 13 октября, общий пассажиро-транспортный поток через линию разграничения на Донбассе оставался «динамичным»: через КПВВ последовало 30,6 тысячи человек и 4,3 тысячи транспортных средств:
«Майорское» — 7765 человек и 1100 транспортных средств;
«Марьинка» — 6060 человек и 1260 транспортных средств;
«Новотроицкое» — 5930 человек и 1235 транспортных средств;
«Гнутово» — 2680 человек и 680 транспортных средств;
«Станица Луганская» — 8180 человек.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», патриотически настроенные жители оккупированных территорий Донецкой области с пессимизмом отнеслись к капремонту на пункте пропуска «Еленовка», который провоели оккупационные «власти», и считают, что это навсегда.
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