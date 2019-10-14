Украина

Новая закупка противотанковых комплексов Javelin принципиально отличается от предыдущих поставок оружия Украине Соединенными Штатами Америки. Об этом известный дипломат Валерий Чалый заявил в интервью изданию LB.ua.

По словам Чалого, на следующий год Конгресс утвердил план на максимальный за все годы бюджет помощи Украине — это более 700 млн долларов. Из них 250 млн долларов идет по линии Пентагона. Это прямая помощь Украине, которая не включает закупку. Таким же образом первая партия ПТРК Javelin поступила в Украину как помощь. Она не требовала возврата.

«Нынешняя партия — это закупка. Это иностранные военные продажи. Почему это важно? Потому что впервые мы вышли на уровень продаж между правительствами. Это не коммерческая продажа, коммерчески мы уже получали снайперские системы на 41 млн. Мы сейчас вышли на тот уровень доверия, когда для нас снимаются барьеры для закупки вооружения в США. Я считаю это нашим огромным достижением. Для этого надо было установить доверие, реформировать систему, доказать, что новые системы не будут коррумпировано отданы россиянам или захвачены ими», — отметил дипломат.

По словам Валерия Чалого, Украина сможет использовать новые ПТРК по своему усмотрению, в том числе и на востоке страны, что позволит сохранить жизни военнослужащих.

«Мы сделали огромный шаг вперед. Соответствующие условия закупки уже утвердили Пентагон, Госдепартамент, теперь это рассмотрит Конгресс. И я надеюсь на положительный результат, мы получим эту партию, после чего перед нами откроются возможности совсем другого уровня», — подвел итог дипломат.

Ранее сообщалось, что, оказывается, в скандале, который разразился вокруг Трампа и Зеленского, есть и польза для Украины.

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