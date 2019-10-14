Стиль жизни

Кому улыбнется удача: гороскоп на 21 октября для всех знаков зодиака

Понедельник, 21 октября, — день, когда у многих есть риск «не вписаться» во всеобщие настроения.

А «ФАКТЫ» предлагают гороскоп на 21 октября для всех знаков зодиака.

Овен

Удачный день для оформления документов, для похода по важным инстанциям и для поиска новых друзей.

Телец

Сегодня может разозлить поступок кого-то из старших членов семьи. Не рекомендуется начинать новый роман.

Близнецы

Сегодня откроется новый путь в профессиональной судьбе или появится возможность хорошо заработать.

Рак

Совет звезд: избегайте переедания и переохлаждения организма. Сегодня представится шанс укрепить авторитет в глазах руководства.

Лев

Плохой день для романтических встреч: разговоры о чувствах могут свернуть в неприятное русло.

Дева

Совет звезд: со сложностями в финансовой сфере справитесь сами, не влезайте в долги.

Весы

Сегодня предвидится получение неожиданных новостей от человека, которого долго не видели.

Скорпион

Скорпионов ждет разговор, связанный с крупными внутрисемейными переменами.

Стрелец

Представителям этого знака, которые ищут вторых половин, будет полезно зарегистрироваться на специальных порталах.

Козерог

Одиноким Козерогам повезет: встретите изумительного человека, чувство вспыхнет, как спичка.

Водолей

Настроение Водолею может испортить друг или родственник, которому срочно понадобится материальная помощь.

Рыбы

Сегодня Рыбы осуществят свои самые сокровенные мечты. Звезды также советуют заняться творчеством.

Удачного вам дня!

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