Украина

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук объявил розыгрыш билетов на матч квалификационного раунда Чемпионата Европы-2020 между сборными Украины и Португалии, который состоится в Киеве 14 октября. Об этом он написал в своем Facebook.

Чтобы получить билет на НСК «Олимпийский», участникам розыгрыша нужно ответить на вопрос «Кто является лидером за всю историю футбольных соревнований между национальными сборными Украины и Португалии?».

«Вчера наши ребята обыграли сборную Литвы со счетом 2−0. Так держать. В понедельник состоится матч сборных Украины — Португалия. Давайте поддержим наших! Участвуйте в викторине и получите шанс попасть на крутую игру!», — сказал Денилюк на записанном видео.

Отметим, что кроме ответа на предложенный премьером вопрос участник «соревнования» нужно подписаться на его Facebook.

Напомним, украинцы победили в домашнем поединке отбора на Евро-2020 между сборными Украины и Литвы со счетом 2:0. Матч состоялся 11 октября в Харькове.

Гимн Украины перед матчем исполнил популярный в Украине шоумен DZIDZIO (Михаил Хома), и теперь его поклонники уверены — именно он вдохновил футболистов на победу.



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