24.56 / 24.88 26.93 / 27.46
Киев: +16
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Неожиданно: Гончарук зазывает подписчиков в Facebook розыгрышем билетов на матч Украина — Португалия (видео)

21:52 12 октября 2019 8
Премьер-министр Алексей Гончарук
Инф. «ФАКТОВ»

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук объявил розыгрыш билетов на матч квалификационного раунда Чемпионата Европы-2020 между сборными Украины и Португалии, который состоится в Киеве 14 октября. Об этом он написал в своем Facebook.

Чтобы получить билет на НСК «Олимпийский», участникам розыгрыша нужно ответить на вопрос «Кто является лидером за всю историю футбольных соревнований между национальными сборными Украины и Португалии?».

«Вчера наши ребята обыграли сборную Литвы со счетом 2−0. Так держать. В понедельник состоится матч сборных Украины — Португалия. Давайте поддержим наших! Участвуйте в викторине и получите шанс попасть на крутую игру!», — сказал Денилюк на записанном видео.

Отметим, что кроме ответа на предложенный премьером вопрос участник «соревнования» нужно подписаться на его Facebook.

Напомним, украинцы победили в домашнем поединке отбора на Евро-2020 между сборными Украины и Литвы со счетом 2:0. Матч состоялся 11 октября в Харькове.

Гимн Украины перед матчем исполнил популярный в Украине шоумен DZIDZIO (Михаил Хома), и теперь его поклонники уверены — именно он вдохновил футболистов на победу.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Заворотнюк

Придумали болезнь неизлечимую: родственников Заворотнюк заподозрили во лжи

Тина Кароль

Очень смело: Тина Кароль показала обнаженную грудь (фото)

Дмитрий Гордон и Алеся Бацман

У журналиста Дмитрия Гордона родился седьмой ребенок

Денис Пушилин

В сети сообщили о задержании в России главаря боевиков "ДНР" Пушилина

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер