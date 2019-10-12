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Неожиданно: Гончарук зазывает подписчиков в Facebook розыгрышем билетов на матч Украина — Португалия (видео)
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук объявил розыгрыш билетов на матч квалификационного раунда Чемпионата Европы-2020 между сборными Украины и Португалии, который состоится в Киеве 14 октября. Об этом он написал в своем Facebook.
Чтобы получить билет на НСК «Олимпийский», участникам розыгрыша нужно ответить на вопрос «Кто является лидером за всю историю футбольных соревнований между национальными сборными Украины и Португалии?».
«Вчера наши ребята обыграли сборную Литвы со счетом 2−0. Так держать. В понедельник состоится матч сборных Украины — Португалия. Давайте поддержим наших! Участвуйте в викторине и получите шанс попасть на крутую игру!», — сказал Денилюк на записанном видео.
Отметим, что кроме ответа на предложенный премьером вопрос участник «соревнования» нужно подписаться на его Facebook.
Напомним, украинцы победили в домашнем поединке отбора на Евро-2020 между сборными Украины и Литвы со счетом 2:0. Матч состоялся 11 октября в Харькове.
Гимн Украины перед матчем исполнил популярный в Украине шоумен DZIDZIO (Михаил Хома), и теперь его поклонники уверены — именно он вдохновил футболистов на победу.
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