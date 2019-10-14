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На Житомирщине подросток подстрелил своего друга: детали ЧП
13 октября в реанимационное отделение Житомирской областной детской больницы был госпитализирован 13-летний школьник. Это не первый несчастный случай с детьми в Украине в последние дни — недавно ребенка в Черкассах сбил троллейбус. Об инциденте сообщает Нацполиция Житомирской области.
Правоохранители установили, что происшествие случилось в Лугинском районе в результате детских шалостей. 15-летний подросток случайно выстрелил из пневматической винтовки в лицо товарищу и попал ему в левый глаз. Медики прооперировали раненого и оказывают дальнейшую необходимую помощь.
Винтовка изъята, проводятся следственные действия.
Ранее сообщалось, что в одной из школ Харькова чудом выжило несколько детей — на них рухнула тяжелая бетонная балка. Резонанс вызвало фото с места происшествия, которое было опубликовано на местном сайте.
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