Украина

В России озвучили новое условие для встречи в «нормандском формате»

Новый саммит «нормандской четверки» может состояться после того, как Миссия ОБСЕ подтвердит разведение сил и средств в Петровском и Золотом, а также после имплементации «формулы Штайнмайера» в украинское законодательство. Об этом заявил представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

По словам Лукашевича, теперь «мяч» на стороне Киева. Российский дипломат считает, что согласованием текста «формулы Штайнмайера» в Трехсторонней контактной группе в Минске не исчерпываются все необходимые поправки, связанные с предоставлением Донбассу особого статуса на постоянной основе.

«Выполнение этих поручений (разведение сил и подписание формулы Штайнмайера — ред.) как раз и открывает путь для нового саммита „нормандской четверки“. В противном случае встреча ради встречи вряд ли будет востребована», — цитирует Лукашевича УНИАН.

Российский дипломат также заявил, что «в нынешних условиях не может быть никакого «плана Б».

Отметим, о таком плане говорил глава МИД Украины Вадим Пристайко в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера». Пристайко отметил, что если представители ОБСЕ не признают выборы на оккупированных территориях Донбасса, то на этот случай Киев имеет «план Б», направленный на достижение мира в регионе.

Как сообщали «ФАКТЫ», Генеральный штаб Вооруженных сил Украины разрабатывает план разведения сил и средств на линии разграничения на Донбассе. Ранее президент Зеленский заявил, что процесс разведения войск в зоне ООС пройдет в два этапа. Сначала Украина должна отвести войска в районе Золотое — Петровское, ориентировочно 7 октября, а затем — по всей территории линии соприкосновения.

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