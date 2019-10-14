- 18:15 «Формула Штайнмайера» начинается с Крыма: на "Чонгаре" устроили пикет
- 18:14 В США назвали причину взрыва на полигоне под Северодвинском
- 17:51 Лолита Милявская без юбки показала, как похудела
- 17:51 В День защитника Украины в Киеве протестуют против капитуляции перед Россией: все подробности
- 17:50 Найдена мертвой 25-летняя южнокорейская поп-звезда Солли
- 17:38 Крымских политзаключенных вывезли в Москву: назначена дата суда
- 17:27 Закрыл ребенка в машине и ушел: сеть возмутил поступок горе-отца в Киеве
- 17:26 Украинская «молодежка» победила в Афинах команду Греции
- 17:11 В День защитника Украины вандалы срезали украинские флаги с могил участников АТО
- 17:02 Наташа Королева решила разжалобить Зеленского мертвой бабушкой
- 16:56 У Путина отреагировали на инициативу Зеленского обсудить Крым в нормандском формате
- 16:55 Последний розыгрыш: ирландец насмешил родных и друзей криками из гроба на своих похоронах
Лолита Милявская без юбки показала, как похудела (видео)
Запрещенная в Украине певица Лолита Милявская, которая недавно рассталась со своим пятым мужем, показала, как похудела.
На видео в соцсетях Милявская предстала перед поклонниками без юбки (злопыхатели, правда, говорят, что и без трусов) и продемонстрировала себя.
«Димыч слюной изошелся. Красоточка», «Вернется к Вам ваш муж. Скоро начнет скучать по вам и вернется», «Лолита, дорогая, шикарно выглядите. А по секрету, скажите, что с лицом делали — это нити?», «Лола, похудей ещё килограмм на 15… И будет супер! Он вернется… Видно, что ты этого очень хочешь… Ведь любишь до сих пор…», — пишут комментаторы.
Напомним, что бывший муж Лолиты уже нашел новую возлюбленную. Она моложе Лолиты, воспитывает дочь и владеет неплохим состоянием.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Купил надувную кровать. На 12-ти языках написано: «Купаться запрещено!», а на русском: «При купании держаться за ручки».