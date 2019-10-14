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Шоу-бизнес

Лолита Милявская без юбки показала, как похудела (видео)

17:51 14 октября 2019 214
Лолита Милявская
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Запрещенная в Украине певица Лолита Милявская, которая недавно рассталась со своим пятым мужем, показала, как похудела.

На видео в соцсетях Милявская предстала перед поклонниками без юбки (злопыхатели, правда, говорят, что и без трусов) и продемонстрировала себя.

«Димыч слюной изошелся. Красоточка», «Вернется к Вам ваш муж. Скоро начнет скучать по вам и вернется», «Лолита, дорогая, шикарно выглядите. А по секрету, скажите, что с лицом делали — это нити?», «Лола, похудей ещё килограмм на 15… И будет супер! Он вернется… Видно, что ты этого очень хочешь… Ведь любишь до сих пор…», — пишут комментаторы.

Лолита

Напомним, что бывший муж Лолиты уже нашел новую возлюбленную. Она моложе Лолиты, воспитывает дочь и владеет неплохим состоянием.

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