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Резонансное убийство в Киеве: выяснились новые детали
План «Перехват», который был объявлен в Киеве после расстрела посреди улицы мужчины кавказской наружности, пока не дал результатов. Об этом изданию «ГОРДОН» заявил заместитель главы МВД Антон Геращенко.
Также он рассказал, что полиция устанавливает имя убитого.
«В таких случаях, как этот, рассматриваются все версии, вплоть до любовного треугольника. Мы до сих пор еще не знаем, кто вообще этот человек. У него были при себе документы, он под этим именем числился в Украине. Но это еще ни о чем не говорит. Конечно, есть вероятность, что у него другое имя. Поэтому продолжается работа по установлению личности. Проверяется вся информация по этому человеку: откуда он приехал, его связи, что было в телефоне. Все как обычно. Скорее всего, он с Кавказа. Уголовное производство открыто по статье об умышленном убийстве. План „Перехват“ пока результатов не дал. Ищем», — сказал Антон Геращенко.
Как сообщалось ранее, экс-нардеп Игорь Мосийчук заявил, что убитый в Киеве мужчина принадлежал к антикремлевскому сопротивлению.
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