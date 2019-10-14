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Украина

В Офисе президента сделали важное заявление о разведении войск на Донбассе

20:13 14 октября 2019 845
Вблизи линии разграничения
Инф. «ФАКТОВ»

Запланированное разведение сил в Золотом отложено. Об этом заместитель главы Офиса президента Юрий Костюк заявил в спецэфире hromadske.

Он отметил, что совершенно понятны опасения, которые касаются процесса разведения. И на сегодняшний день вопрос отложен.

«Чтобы оно состоялось, нужны определенные условия, должно быть постоянное прекращение огня определенное количество дней, которое не состоялось», — сказал Юрий Костюк.

Он подчеркнул, что в Станице Луганской силы уже развели, но там есть украинская полиция и другие правоохранители, поэтому нельзя сказать, что после отвода никто не обеспечивает безопасность местных жителей.

Ранее сообщалось, что появилась неожиданная информация о точной дате начала отвода сил возле КПВВ в Золотом — населенном пункте Луганской области.

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