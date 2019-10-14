Англичане ответили на расизм в Болгарии шестью «сухими» мячами

Спорт

В понедельник, 14 октября, еще в трех группах прошли поединки отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года. Вслед за сборными Бельгии, Италии, Польши и России в финальную часть чемпионата Европы квалифицировалась и Украина.

Группа A

Болгария — Англия — 0:6 (Рашфорд, 7, Баркли, 20, 32, Стерлинг, 45+3, 69, Кейн, 85).

Утром в день матча в Софии был найден мертвым болельщик сборной Англии. Пресс-секретарь Министерства внутренних дел Болгарии подтвердила смерть болельщика: «Инцидент произошел сегодня в 10 часов утра. Он являлся гражданином Великобритании, ему было 32 года. В 10 часов утра его доставили в больницу, но он скончался. В настоящее время полиция работает, чтобы выяснить все обстоятельства. Болельщика обнаружили в центре города, на улице. Его нашли в беспомощном состоянии».

Сам же матч едва не был остановлен из-за фанатов болгарской сборной. В первом тайме игра была остановлена на пять минут после того, как Рахим Стерлинг и Тайрон Мингс подверглись расистским оскорблениям со стороны болельщиков хозяев. Каждый раз, когда эти игроки касались мяча, фанаты свистели и изображали обезьяньи крики. Нападающий англичан Гарри Кейн подошел к главному арбитру матча, после чего игра остановилась, а диктор на стадионе в Софии призвал болельщиков соблюдать порядок, в противном случае поединок мог быть остановлен.

В итоге, матч был доигран, а англичане ответили на все оскорбления по-футбольному, отправив шесть безответных мячей в ворота хозяев. Причем Стерлинг, пострадавший от проявлений расизма, отличился дублем.

Косово — Черногория — 2:0 (Ррахмани, 10, Мурики, 34).

Положение команд: 1. Англия — 15 очков (6 матчей), 2. Чехия — 12 (6), 3. Косово — 11 (6), 4. Черногория — 3 (7), 5. Болгария — 3 (7).

Группа B

Украина — Португалия — 2:0 (Яремчук, 6, Ярмоленко, 27). На 72-й минуте удален Степаненко (Украина).

Литва — Сербия — 1:2 (Казлаускас, 79 — Митрович, 49, 53).

Аутсайдеры группы сборная Литва держала свои ворота «на замке» весь первый тайм поединка против Сербии, но с началом второй половины игры оборона прибалтов развалилась — в итоге матч завершился легкой победой балканцев, которые продолжают борьбу с Португалией за второе место и путевку на Евро-2020.

Положение команд: 1. УКРАИНА — 19 очков (7 матчей); 2. Португалия — 11 (6); 3. Сербия — 10 (6); 4. Люксембург — 4 (6); 5. Литва — 1 (7).

Группа Н

Франция — Турция — 1:1 (Жиру, 76 — Айхан, 82).

Несмотря на подавляющее преимущество, действующие чемпионы мира не смогли дома обыграть Турцию, от которой потерпели единственное поражение в нынешнем отборе. Впрочем, как французам, так и туркам достаточно одержать хотя бы одну победу в двух оставшихся матчах, чтобы квалифицироваться в финальную часть Евро-2020.

Исландия — Андорра — 2:0 (Сигурдссон, 38, Сигторссон, 65).

Молдова — Албания — 0:4 (Чикалеши, 22, Баре, 34, Траши, 40, Манай, 90).

Сборная Молдовы под руководством украинского специалиста Семена Альтмана по-прежнему без побед в отборочном цикле. На этот раз молдоване были разгромлены скромной сборной Албании

Положение команд: 1. Турция — 19 очков (8 матчей); 2. Франция — 19 (8); 3. Исландия — 15 (8), 4. Албания — 12 (8), 5. Андорра — 3 (8), 6. Молдова — 3 (8).

Также 14 октября был сыгран товарищеский матч с участием европейских сборных: Чехия — Северная Ирландия — 2:3 (Дарида, 67, Крал, 68 — Макнейр, 9, 40, Эванс, 23).

Во вторник, 15 октября, состоятся поединки: Гибралтар — Грузия, Швейцария — Ирландия (группа D), Румыния — Норвегия, Швеция — Испания, Фарерские острова — Мальта (группа F), Израиль — Латвия (группа G), Лихтенштейн — Италия, Греция — Босния и Герцеговина, Финляндия — Армения (группа J).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Россия в день 15-летия своего самого позорного поражения обыграла Кипр и вышла на Евро-2020.

Фото Twitter сборной Англии

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