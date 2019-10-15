Исповедь убийцы Михаила Круга: киллер рассказал о последних минутах жизни шансонье

Мир

Бывший киллер банды «Тверские волки» Александр Агеев, который признался в том, что он принимал участие в убийстве «короля русского шансона» Михаила Круга, дал свое первое интервью. В беседе с журналистами программы «Новые русские сенсации» на одном из российских телеканалов, он рассказал о последних минутах жизни артиста, передает «ВокругТВ».

Агеев, в частности, подтвердил данные о том, что убивать Круга никто не планировал — стояла задача ограбить его дом, но артист вернулся домой с гастролей раньше. Мужчина вспоминает, что они вместе с другим членом банды Дмитрием Веселовым спрятались в бильярдной, но в какой-то момент туда зашла теща артиста. Причинять ей вред они не собирались, в планах было ее обездвижить и покинуть дом, но женщина начала кричать, и на эти звуки прибежал Круг, говорит киллер.

«Круг выскочил. Он же мужчина, должен понимать, что человек с пистолетом — это уже не игрушки. Я не знаю, выпивший был или что, но он бросился на Веселова, схватил за руки. Они начали бороться. Получилось, что Круг стоял на площадке, а Веселов выше него находился. На лесенке!» — рассказывает Агеев.

По его словам, Веселов и Круг какое-то время боролись, но потом послышались выстрелы. Как вспоминает участник преступления, одна пуля попала певцу в верхнюю часть туловища, а куда попала вторая, неизвестно.

В 2002 году, как установило следствие, Агеев вместе с Веселовым по приказу авторитета Александра Костенко (Лом) собирался ограбить дом музыканта. По задумке, Круг должен был обратиться к Костенко с просьбой вернуть похищенное, после чего в счет долга выплачивать часть гонораров с концертов.

Накануне убийства, 30 июня 2002 года, Круг выступал на Дне города. Артист планировал задержаться, чтобы посмотреть салют, но вернулся домой раньше, чем планировали соучастники. Веселов дважды выстрелил в Круга и скрылся с места преступления вместе с Агеевым. Музыкант был госпитализирован, а затем скончался в больнице. Самого Веселова в 2003 году убил другой участник банды «Тверские волки» Александр Осипов (Волк Младший).

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», через некоторое время после убийства вдова артиста Ирина опознала на фотографии Агеева, который, по ее словам, пробрался в ту ночь в их дом. Агеев эти обвинения отрицал — это и понятно: Михаил Круг был очень популярен и уважаем в криминальной среде, и месть могла бы последовать незамедлительно. Сразу же после убийства лидеры всех преступных группировок, действовавших на тот момент в Тверской области, заявили о непричастности к убийству и пообещали провести «собственное расследование» и наказать убийц.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter