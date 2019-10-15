Олег Винник рассекретил имя будущей дочери

Шоу-бизнес

Украинский певец Олег Винник, не так давно попавший в скандал из-за участия в российском флешмобе, продолжает свой осенний тур по Украине. Во время своего последнего концерта, прошедшего в Запорожье, артист разоткровенничался о своей семье. Об этом пишет КП в Украине.

Певец традиционно исполнил знаменитые хиты «Нино», «Счастье», «Вовчиця», «Плен», «Як жити без тебе», не так давно вышедшие, но уже ставшие хитами композиции «Ты в курсе». «Роксолана», «Пчела Майя», а также порадовал зрителей новинками. Особенно ярко публика откликнулась на новую балладу Олега Винника «Сльози на землі».

После концерта лег Винник отправился в гости к детям из реабилитационного центра. Они задавали певцу самые разные вопросы, по-детски непосредственные, при этом выяснились интересные факты.

«Если Бог подарит мне девочку, назову ее Жанна»,— отметил музыкант на вопрос одного из детей.

Издание напоминает, что ранее вопросы к певцу были более «жесткими». Так, в Сумах активисты пытались сорвать концерт артиста. Сначала они провели акцию перед концертом, требуя от Винника признать Крым украинским, а Россию — агрессором. А потом во время концерта сообщили о минировании здания, где выступал Винник.

Как известно, Олегу Виннику 45 лет. Он получил известность в Германии, Австрии и Швейцарии как исполнитель главных ролей популярных мюзиклов под сценическим именем OLEGG. В Украине известен благодаря хитам «Вовчиця» (2013) и «Нино» (2015). В 2019 году также презентовал песню «Натали». Певец не афиширует личную жизнь. Но поклонники Винника предполагают, что женой артиста является его бэк-вокалистка Таисия Сватко.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Олег Винник объяснил участие в скандальном клипе с российскими звездами, поддержавшими аннексию Крыма.

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