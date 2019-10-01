Россияне "кинули": Винник объяснил свое участие в скандальном видеоролике

Шоу-бизнес

Популярный украинский певец Олег Винник, угодивший в скандал из-за участия в пропагандистском ролике #Всеммир, сделал официальное заявление, в котором объяснил свое участие в проекте. На встрече с журналистами он подчеркнул, что записал видео исключительно для флешмоба, посвященному Международному дню мира.

«Этот месседж я сделал в Международный день мира — сознательно, уверенно, вдумчиво, решительно, ответственно. Я не хочу, чтобы люди погибали. Я хочу, чтобы был мир, и я об этом говорю. Я отвечаю за свои слова и поступки, и каждому этого желаю. Мне кажется, что в этом мире нет ни одного адекватного человека, который скажет: „Я не хочу мира“. Если у тебя есть возможность „крикнуть“ на весь мир, — это надо делать», — сказал Винник.

Он также заверил, что не давал своего согласия на использование его видео в клипе группы «МИР 519» с российскими артистами, поддерживающими агрессивную политику Кремля в отношении Украины. Олег утверждает, что видео было использовано без его ведома. Полный ролик он сам увидел в день публикации.

«Я согласился только тогда, когда мне говорили, что во флешмобе принимают участие исключительно люди искусства со всего мира, которые „вне политики“ и реально хотят мира. Если бы знал фактических участников заранее, конечно, изменил бы свое решение», — заверил певец и добавил, что его команда уже обратилась создателям клипа с требованием изъять часть видео с Винником.

Также певцу пришлось извиниться за высказывание относительно «непонятной войны», Крыма и его захвата Россией. Ранее в интервью СТБ он говорил, что «не считает, что Крым забрали».

«И если быть конкретно откровенным, то за Крым не умер ни один солдат, не погиб. Что дорого: Крым или Донбасс? Или Украина? Почему мы делим, почему мы ставим акценты на какие-то вещи. Я не считаю, что Крым… забрали и он дороже всего другого: жизней, судеб наших людей, украинцев, соотечественников», — сказал в интервью СТБ Винник.

На пресс-конференции он признал, что ошибся. Винник извинился перед семьями погибших во время захвата Крыма. Объяснил свои предыдущие слова тем, что не знал о подобных случаях.

На вопрос журналистов, чей же Крым, Винник ответил: «Я — украинец, гражданин Украины. Крым — мой!». Он также подчеркнул, что давно отказался от гастрольной деятельности в России и не принимает коммерческие предложения из этой страны.

Напомним, из-за участия в ролике #Всеммир Винник попал в базу «Миротворца» и вызвал гнев в сети. На певца обрушились с критикой. Ведь организатором акции оказалась известная путинская пропагандистка Екатерина Введенская. Она получила награду Минобороны РФ за проведение военной операции в Сирии, где она лично «поддерживала боевой дух» российских наемников и военных преступников.

Известный украинский продюсер Александр Ягольник считает, что эта акция и участие в ней Винника — происки ФСБ. По его мнению, спецслужбы «прощупывают аудиторию».

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