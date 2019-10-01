- 17:26 Сенцов встретился с Макроном в Страсбурге: опубликовано видео (обновлено)
- 17:12 Депутатский зал киевского железнодорожного вокзала переоборудовали для нужд военых
- 17:05 "Не успеваем": у Зеленского заявили, что выборов в Киеве в этом году, скорее всего, не будет
- 16:51 Россияне "кинули": Винник объяснил свое участие в скандальном видеоролике
- 16:44 «Лугано» — «Динамо»: онлайн-трансляция матча Лиги Европы
- 16:44 Гороскоп на 2 октября для всех знаков зодиака
- 16:35 "Фантазер": Луценко ответил на громкие обвинения Арахамии
- 16:35 В выходные в Киеве перекроют движение транспорта: где и на сколько
- 16:22 Макрон в ПАСЕ объявил Россию "фундаментально европейской страной"
- 16:17 Восстание машин: в аэропорту Чикаго вышел из-под контроля грузовик с едой
- 16:11 Мама Ярославы Магучих: «Был один момент, когда дочка думала оставить спорт»
- 16:11 Подковерные игры: Данилюк назвал причину своего ухода с поста секретаря СНБО
Россияне "кинули": Винник объяснил свое участие в скандальном видеоролике
Популярный украинский певец Олег Винник, угодивший в скандал из-за участия в пропагандистском ролике #Всеммир, сделал официальное заявление, в котором объяснил свое участие в проекте. На встрече с журналистами он подчеркнул, что записал видео исключительно для флешмоба, посвященному Международному дню мира.
«Этот месседж я сделал в Международный день мира — сознательно, уверенно, вдумчиво, решительно, ответственно. Я не хочу, чтобы люди погибали. Я хочу, чтобы был мир, и я об этом говорю. Я отвечаю за свои слова и поступки, и каждому этого желаю. Мне кажется, что в этом мире нет ни одного адекватного человека, который скажет: „Я не хочу мира“. Если у тебя есть возможность „крикнуть“ на весь мир, — это надо делать», — сказал Винник.
Он также заверил, что не давал своего согласия на использование его видео в клипе группы «МИР 519» с российскими артистами, поддерживающими агрессивную политику Кремля в отношении Украины. Олег утверждает, что видео было использовано без его ведома. Полный ролик он сам увидел в день публикации.
«Я согласился только тогда, когда мне говорили, что во флешмобе принимают участие исключительно люди искусства со всего мира, которые „вне политики“ и реально хотят мира. Если бы знал фактических участников заранее, конечно, изменил бы свое решение», — заверил певец и добавил, что его команда уже обратилась создателям клипа с требованием изъять часть видео с Винником.
Также певцу пришлось извиниться за высказывание относительно «непонятной войны», Крыма и его захвата Россией. Ранее в интервью СТБ он говорил, что «не считает, что Крым забрали».
«И если быть конкретно откровенным, то за Крым не умер ни один солдат, не погиб. Что дорого: Крым или Донбасс? Или Украина? Почему мы делим, почему мы ставим акценты на какие-то вещи. Я не считаю, что Крым… забрали и он дороже всего другого: жизней, судеб наших людей, украинцев, соотечественников», — сказал в интервью СТБ Винник.
На пресс-конференции он признал, что ошибся. Винник извинился перед семьями погибших во время захвата Крыма. Объяснил свои предыдущие слова тем, что не знал о подобных случаях.
На вопрос журналистов, чей же Крым, Винник ответил: «Я — украинец, гражданин Украины. Крым — мой!». Он также подчеркнул, что давно отказался от гастрольной деятельности в России и не принимает коммерческие предложения из этой страны.
Напомним, из-за участия в ролике #Всеммир Винник попал в базу «Миротворца» и вызвал гнев в сети. На певца обрушились с критикой. Ведь организатором акции оказалась известная путинская пропагандистка Екатерина Введенская. Она получила награду Минобороны РФ за проведение военной операции в Сирии, где она лично «поддерживала боевой дух» российских наемников и военных преступников.
Известный украинский продюсер Александр Ягольник считает, что эта акция и участие в ней Винника — происки ФСБ. По его мнению, спецслужбы «прощупывают аудиторию».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Из предвыборного выступления кандидата в депутаты: «Выбрав меня, вы получите то, чего у вас нет, не было и никогда не будет!»