Будет называться «Золовка»: «зять» из «Сватов» рассказал о будущем сериала

Шоу-бизнес

Актер Даниил Белых в студии программы «Судьба человека» на одном из российских телеканалов признался ведущему Борису Корчевникову, что в последнее время самый популярный вопрос, который ему задают, связан с сериалом «Сваты» и его седьмой частью.

Об этом пишет «Телепрограмма.про».

Многим поклонникам артиста интересно, когда съемки будут продолжены.

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Как известно, в ленте, Белых сыграл парня по имени Максим Ковалев. Его партнерами по съемочной площадке стали замечательные актрисы Людмила Артемьева и Татьяна Кравченко. Первая по сюжету его мать, а вторая — теща.

«Продолжение сериала обязательно будет. Только называться он будет „Золовка“. Ну как там идет у нас: тесть, сват и золовка», — заявил он, так, по сути, и оставив открытым вопрос, что будет с сериалом дальше.

Ведущий Борис Корчевников поинтересовался, почему актер во всех частях сериала так ни разу и не поцеловал свою экранную супругу Инну Королеву.

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«Нас с ней многое связывает. Учились когда-то в одном училище. Понимаете, дома у меня есть своя женщина. После съемок ждет меня. Искра между нами с Инной была настолько мощная. Ну понимаете. Это уже эротика. Слишком большая страсть у нас была», — заявил актер, заинтриговав всех гостей студии.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», по утверждениям российских СМИ, Александр Беркович, играющий в кадре нового мужчину Ольги Ковалевой, влюбился в актрису по-настоящему и она ему ответила взаимностью. Но в отношения вмешались продюсеры, и пара была вынуждена расстаться.

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