Украина

Зеленский встретился с родными погибших на Донбассе бойцов: что они обсуждали (фото)

В День защитника Украины, после возвращения с Донбасса, президент Владимир Зеленский встретился с родственниками украинских военных, которые погибли в зоне проведения операции Объединенных сил.

Во встрече также приняли участие премьер-министр Украины Алексей Гончарук и министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда, сообщает пресс-служба президента.

Родственники военных обратились к главе государства с просьбой поддержать изменения в законодательство, наработанные совместно с профильным министерством.

Среди инициатив, которые озвучивали присутствовавшие на встрече, в частности, четкая формулировка понятия «члены семей погибших в АТО / ООС» и социальные гарантии для них. Также обсуждался вопрос материальной поддержки и помощи женам, детям и родителям погибших воинов. Поднимался и вопрос обеспечения льготного проезда для этой категории граждан.

Участники встречи также обсудили возможность празднования в следующем году на государственном уровне 29 августа Дня памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость государства.

Кроме того, родные погибших обратили внимание на то, что многие бойцы имеют отличия «Народный герой», и предложили проработать вопрос награждения таких военных государственными наградами.

Напомним, в День защитника Украины в Киеве и других городах страны прошли патриотические акции «Нет капитуляции», в которых украинцы требовали от Зеленского отказаться от «формулы Штайнмайера» и не разводить войска на Донбассе.

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