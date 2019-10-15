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- 08:24 Наперекор правилам: Букеровскую премию вручили сразу двум писательницам
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Наперекор правилам: Букеровскую премию вручили сразу двум писательницам
В 2019 году Букеровская премия, одна из самых престижных наград в мире английской литературы, в нарушение существующих правил была вручена сразу двум писателям. Ими стали канадка Маргарет Этвуд и британка Бернардин Эваристо.
79-летняя Этвуд стала старейшим в истории премии лауреатом — за роман «Заветы», продолжение «Рассказа служанки», ставшего бестселлером и легшего в основу одноименного сериала. В 2000 году она уже была лауреатом Букеровской премии за роман «Слепой убийца».
60-летняя Эваристо была отмечена за роман «Девушка, женщина, все остальное», рассказывающий о чернокожих британках. Бернардин стала первой в истории темнокожей обладательницей премии.
Этвуд и Эваристо разделят между собой 50 тысяч фунтов стерлингов (около 63 тысяч долларов).
До этого года сразу два автора получали Букеровскую премию только два раза в истории — в 1974 и 1992 годах. Но в 1993 году правила были изменены. В них указали, что «приз не может быть разделен или не вручен». Однако жюри сочло невозможным выбрать лишь одного победителя. И решено было нарушить устав.
В прошлом году Букеровскую премию получил первый автор из Северной Ирландии — писательница Анна Бернс, за роман «Молочник», написанный от имени 18-летней девушки.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что Нобелевская премия по литературе досталась в 2019 году также двум писателям — польке с украинскими корнями Ольге Токарчук и австрийцу Петеру Хандке.
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