Наперекор правилам: Букеровскую премию вручили сразу двум писательницам

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В 2019 году Букеровская премия, одна из самых престижных наград в мире английской литературы, в нарушение существующих правил была вручена сразу двум писателям. Ими стали канадка Маргарет Этвуд и британка Бернардин Эваристо.

79-летняя Этвуд стала старейшим в истории премии лауреатом — за роман «Заветы», продолжение «Рассказа служанки», ставшего бестселлером и легшего в основу одноименного сериала. В 2000 году она уже была лауреатом Букеровской премии за роман «Слепой убийца».

60-летняя Эваристо была отмечена за роман «Девушка, женщина, все остальное», рассказывающий о чернокожих британках. Бернардин стала первой в истории темнокожей обладательницей премии.

Этвуд и Эваристо разделят между собой 50 тысяч фунтов стерлингов (около 63 тысяч долларов).

До этого года сразу два автора получали Букеровскую премию только два раза в истории — в 1974 и 1992 годах. Но в 1993 году правила были изменены. В них указали, что «приз не может быть разделен или не вручен». Однако жюри сочло невозможным выбрать лишь одного победителя. И решено было нарушить устав.

В прошлом году Букеровскую премию получил первый автор из Северной Ирландии — писательница Анна Бернс, за роман «Молочник», написанный от имени 18-летней девушки.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Нобелевская премия по литературе досталась в 2019 году также двум писателям — польке с украинскими корнями Ольге Токарчук и австрийцу Петеру Хандке.

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