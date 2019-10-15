США ввели санкции против Турции

Мир

В ответ на начало Турцией военной операции на северо-востоке Сирии, против чего выступили США, Управление по контролю за иностранными активами американского Минфина (OFAC) ввело санкции в отношении двух турецких министерств и троих членов правительства.

Под ограничительные меры попали турецкие министерства национальной обороны и его глава Хулуси Акар, энергетики и природных ресурсов и его руководитель Фатих Донмез, а также министр внутренних дел Сулейман Сойлу.

Речь идет, в частности, о блокировании счетов и собственности указанных чиновников на территории США, а также запрете любых сделок, «которые связаны с какой-либо собственностью или интересом к собственности заблокированных лиц».

Одновременно с введением санкций OFAC выдало три Генеральных лицензии. «Первая разрешает сотрудникам, грантополучателям или подрядчикам вести официальные дела правительства Соединенных Штатов, иным образом запрещенные приказом. Вторая разрешает 30-дневный период ликвидации для всех транзакций и видов деятельности, которые обычно происходят и необходимы для ликвидации операций, контрактов или других соглашений, касающихся министерств национальной обороны или энергетики и природных ресурсов правительства Турции. Третья генеральная лицензия разрешает официальную деятельность Организации Объединенных Наций с участием Министерства национальной обороны или Министерства энергетики и природных ресурсов правительства Турции», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», американский спецназ в Сирии попал под артиллерийский огонь со стороны турецких позиций. По информации Пентагона, обстрел со стороны турецких военных был настолько мощным, что американцы рассматривали возможность открытия ответного огня. Когда интенсивность обстрелов уменьшилась, американские военные отошли с позиций, никто из военнослужащих США не пострадал.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter