Военные США попали под обстрел турецкой армии в Сирии

Мир

В пятницу, 11 октября, американский спецназ в Сирии попал под артиллерийский огонь со стороны турецких позиций. Напомним, в начале октября президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Турция намерена сама начать военную операцию на северо-востоке Сирии, поскольку США не выполнили свое обещание по установлению зоны безопасности в этом районе.

Как сообщает DW, по информации Пентагона, обстрел со стороны турецких военных был настолько мощным, что американцы рассматривали возможность открытия ответного огня. Однако, когда интесивность обстрела уменьшилась, подразделения США приняли решение отойти с позиций. Никто из военных США не пострадал.

По данным американского военного ведомства, взрыв произошел в нескольких сотнях метров от внешней границы зоны безопасности. Причем турецкие военные знали о присутствии в этом районе американских войск.

Министерство обороны США настаивает на том, чтобы Турция «прекратила все операции, которые могли бы сделать необходимыми немедленные защитные действия со стороны США».

Источники в Пентагоне сообщили, что американский спецназ выполнял задания на высоте Маштенур вблизи города Кобан, где проживает преимущественно курдское население.

В этой связи официальный представитель Пентагона заявил, что турецким войскам следует знать о точном расположении позиций США. Чиновник не указал точного количества американских военных, однако отметил, что речь идет о подразделении, меньше чем рота.

Анкара отвергает обвинения Вашингтона. Министерство обороны Турции заявило, что целью турецких военных были курдские формирования и они не стреляли по позициям США.

Напомним, 9 октября турецкие вооруженные силы начали военную операцию в Сирии, которая получила название «Источник мира». Целью этой операции является борьба против курдских боевиков и террористов из группировки «Исламское государство».

Как сообщали «ФАКТЫ», 11 октября в Киеве перед посольством Турции в Украине прошла акция протеста против турецкой военной операции на севере Сирии.

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