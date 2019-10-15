Простые ежедневные упражнения для поддержания отличной формы: советы известного фитнес-тренера

Стиль жизни

Известный фитнес-тренер, эксперт программы «Сніданок з 1+1» Ксения Литвинова в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказала, как правильно тренироваться на свежем воздухе в осенне-зимний период, что выбрать — бег или плавание и какие упражнения можно делать прямо на рабочем месте. (ранее Ксения Литвинова давала советы по выбору меню для тех, кто хочет похудеть).

— Ксения, как безболезненно перестроить организм на осенне-зимний период?

— Начну с того, что не для всех приход холодного времени года — это плохо. Для людей, которые не любят солнце, у кого есть предрасположенность к высокому давлению, страдают сосуды, есть аллергические реакции на цветения растений, осень — то самое время, когда они начинают восстанавливаться, чувствовать себя здоровыми, бодрыми, без слезотечений, чиханий и головных болей. В этот период жизнь у них только начинается.

— Но большинство все же скучает по теплым летним дням, у них пропадает настроение и бодрость.



— Я считаю, что осень — чудесная пора для того, чтобы принимать правильные решения в пользу своего тела и здоровья в целом. Кроме того, это отличное время для позитивных изменений в жизни.

— С приходом холодного времени года, где лучше заниматься спортом — в зале или все же на свежем воздухе?

— Где и чем заниматься в плане спорта — выбор каждого. Лично для меня тренировки на улице являются более приемлемыми осенью, до периода сильных холодов. Только многие делают ошибку, одеваясь слишком тепло. В таком случае человеку грозит перегрев, который может обернуться простудой.

Если на улице холодно и вы идете на тренировку, старайтесь выбрать комфортную одежду. На уши обязательно наденьте повязку или легкую шапку. Именно уши создают проблемы со здоровьем. Все начинается с банального насморка, потом идет осложнение на уши, горло, легкие. Поэтому, занимаясь спортом на улице осенним утром, выбирайте комфортную одежду по погоде, чтобы было не жарко и не холодно.

— Вы упомянули про тренировки утром. А если не получается тренироваться в это время, когда лучше идти в спортзал — днем или вечером?

— В осенний период более эффективны тренировки в утреннее время, чем в дневное. Особенно это касается офисных сотрудников. Очень некомфортно посреди дня куда-то бежать, принимать душ, наводить порядок с макияжем и прической, потом опять возвращаться на работу.

Что касается занятий вечером — это отлично, если только они проходят не позже 21:00. Иначе организм перевозбуждается и возникает проблема со сном. Именно во временном промежутке с 21:00 до 22:00 организм готовится к расслаблению, вырабатывается гормон мелатонин, успокаивается вся нервная система. В целом нагрузка после 21:00 считается физиологически неприемлемой и неэффективной для человека.

— Это касается исключительно физических активностей на улице? Или аналогична схема с тренировками и в зале?

— Если вы занимаетесь в зале, то, естественно, выбираете занятия по своему биоритму. Они у каждого человека свои. Разделение на жаворонка, сову и голубя — абсолютно условное. Но оно удобно для понимания, что есть люди, которые просыпаются рано утром, при этом ложатся тоже достаточно рано. А есть люди, которые просыпаются поздно, потому что и ложатся поздно. У них такая работа и образ жизни.

Я за то, чтобы люди ложились до 23:00 и просыпались в 6:00—6:30 . На протяжении дня очень сложно сохранить жизненную энергию и трудоспособность. Если еще тренироваться вечером, есть вероятность, что человек будет плохо спать. А плохой сон, как известно, — это возможные проблемы со здоровьем, сосудами, трудоспособностью в целом и настроением.

— Есть ли эффективные упражнения, которые можно выполнять прямо на рабочем месте?

— Их предостаточно! Самым простым, но при этом эффективным считается следующее упражнение: сесть-встать на стул и так 20−30 повторений. Очень полезно практиковать отжимания от стола и стены.

Хорошее упражнение — стойка у стены. Вы прижимаетесь пятками, ягодицами, лопатками и головой к стене и стоите 1−1,5 минуты, напрягая все мышцы и глубоко дыша. В этом упражнении очень хорошо включаются мышцы задней линии, правильно формируется осанка и подтягиваются мышцы пресса.

Советую всевозможные наклоны головы, шеи, вытягивания, повороты, движения в плечах, в том числе махи руками. Главный момент в том, что упражнения нужно логично поставить одно за другим, и практиковать ежедневно по 5−7 минут.

— Этого будет достаточно?!



— Я вообще за то, чтобы люди каждые час-полтора делали какие-то физические движения. Главное условие — зарядка должна быть приятной и энергичной. Тогда человек будет бодрым, следить за своим здоровьем и сохранит осанку. К слову, последнее влияет и на наши внутренние органы.



— Если выбирать между плаванием и пробежкой, что вы посоветуете?

— Для каждого это индивидуальная история. Есть люди, которые любят плавать, а есть те, которые терпеть не могут. Я, например, не люблю плавать. Поэтому однозначно выберу пробежку. Однако, если я понимаю, что для моей спины реабилитологи рекомендуют плавание, пойду плавать.

В целом плавание и пробежка являются неравноценными по весовой категории. Пробежка хорошо воздействует на кардиосистему, тренирует сердце, улучшает подвижность суставов и способствует сбросу веса.



В плавании работают легкие, сердце, мышцы спины и пресса, у человека формируется красивая фигура. Но только в случае если он или она плавает регулярно — по три-четыре раза в неделю, хотя бы по 40−45 минут. Бег по аналогии тоже должен быть регулярным, в определенное время.

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