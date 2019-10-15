Украина

Разведение сил на Донбассе: стало известно, что происходит в Золотом

За минувшие сутки, 14 октября, как и днем ранее, 13 октября, боевики продолжили обстрел позиций украинских бойцов в районе населенного пункта Золотое, где было запланировано разведение сил.

Как сообщают в командовании операцией Объединенных сил, 14 октября боевики открывали огонь из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибром 120 и 88 мм

вблизи населенных пунктов Новолуганское, Лебединский и Водяное.

В районе Золотого-4 (участок разведения № 2) огонь велся из крупнокалиберных пулеметов. «Обстрелы на этом участке фиксируются вторые сутки подряд — оккупанты демонстрируют свое нежелание соблюдать Минские договоренности и взятые на себя обязательства. Такое циничное поведение свидетельствует о заинтересованности противника в дальнейшем обострении конфликта. Напомним, что в Минске договоренностями определено, что разведение сил и средств может быть осуществлено только после соблюдения режима прекращения огня в течение семи суток», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», заместитель главы Офиса президента Украины Юрий Костюк заявил, что вопрос разведения сил на Донбассе отложен из-за продолжающихся обстрелов со стороны боевиков.

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