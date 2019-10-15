«В песне «Лимончики» речь идет вовсе не о цитрусовых», – Семен Рубчинский

Культура и искусство

На концерте «Котлета по-киевски», который планируется в столичном Доме офицеров 16 октября, прозвучат любимые песни киевлян и одесситов.

— В их числе «А без Подола Киев невозможен» и «Ах, Одесса, жемчужина у моря», — говорит организатор концерта, художественный руководитель Киевского театра поэзии и песни Семен Рубчинский. — Также прозвучат «Лимончики», «Цыпленок жареный», «Бублики» и многие другие.

— Прямо гастрономические песни…

— У каждой своя история. К слову, в песне «Лимончики» речь идет вовсе не о цитрусовых. Лимонами в начале прошлого века в период гиперинфляции называли миллионы. Не все знают, что и в песне «Цыпленок жареный» речь идет не о цыпленке, а о нэпмане — мелком предпринимателе, которого, как цыпленка, в те годы «щипали» кто как мог: с одной стороны власти, с другой — бандиты. «Цыпленок тоже хочет жить», — рефреном звучит в песне…

— Многим песням уже почти сто лет!

— Да, и сегодня их поют и слушают с удовольствием. Эти песни всегда вызывают бурю эмоций. А это и есть главный критерий настоящего произведения искусства. В нашей программе исполнять песни будут артисты из разных уголков мира. Это и киевлянин Борис Георгиевский, и гости из Израиля Ицхак Авербух и Марина Якубович… Уверен, зрители получат на концерте незабываемые впечатления.

— Почему концерт называется «Котлета по-киевски»?

— Дело в том, что это очень вкусное блюдо, которое нравится всем. Думаю, наш концерт тоже никого не оставит равнодушным.

Напомним, «ФАКТЫ» регулярно рассказывают о концертах, спектаклях и фестивалях, которые проходят в Киеве. Так, с 4 по 27 октября на Певческом поле пройдет фестиваль хризантем «Квіткове сузір’я». Здесь будут ярмарки растений и изделий ручной работы, детская зона с домиками-раскрасками, мастер-классы и развлекательная программа выходного дня.



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