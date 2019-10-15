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Происшествия

В Киеве подростки устроили пьяный дебош

11:11 15 октября 2019 441
подростки
Инф. «ФАКТОВ»

Ночью 14 октября в Пуще-Водице возле школы № 104 неадекватная компания молодых очень буйно себя вела и мешала отдыхать людям в поселке так, что они вынуждены были вызывать полицию. Ранее в Полтаве двое пьяных мужчин устроили дебош, один из них оказался сотрудником полиции.

Как сообщает «Киев Оперативный», наряд патрульной полиции выехал на место и увидел возле автомобиля Audi молодых парней, которые пыталась убежать от правоохранителей. Предвидя такое развитие событий, полицейские заблокировали движение машине.

За рулем с признаками алкогольного опьянения находился 15-летний парень по имени Никита, который сказал, что отец сам дал ему ключи от машины.

По информации издания, Никита один из тех парней, кто издевался над пьяным мужчиной, используя электрошокер.

В сети бурно прокомментировали «воспитание» такого Никитки.

Напомним, в июне полиция поймала подростков, которые издевались над бездомным, снимая все на видео.

Ранее «ФАКТЫ» писали о группе малолеток, которые ради развлечения избивали прохожих в центре Киеве возле ТРЦ «Гулливер».

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