Кому мешают реформы в Киевской Академии искусств

Житейские истории

Идея «все лучшее — детям» объединяет украинцев, говорит социология. Лучшее будущее — это и качественное образование. Легко убедиться, что это стремление стало благодатной почвой для теневой экономики и коррупции. Достаточно почитать новости или заглянуть в родительский чат в Viber, где практически ежедневно появляются напоминания о необходимости сдать деньги на что-нибудь. На словах украинцы возмущаются поборам и хотят чтобы все было честно и прозрачно. Однако ситуация вокруг Киевской Академии искусств говорит, что это не совсем так. Искоренившая «схематоз» новый ректор академии в ответ получает массу жалоб родительских общественных организаций. А в СМИ против нее развернулась настоящая информационная кампания. В чем причины?

В октябре 2018 года Киевскую Академию искусств возглавила народная артистка Украины, профессор Католического университета (уроженка г. Ружомберк, Словакия) Ольга Бенч (на фото). Новый ректор привлекла профессиональную команду, начала разбираться в документах и… ужаснулась увиденному. Оказалось, что все 24 года (Киевская детская Академия искусств была основана в 1994 году) учебное заведение существовало вне правового поля, по сути, в параллельной реальности.

Академия задумывалась как уникальное учебное заведение, где под одной крышей — и школа, и колледж, и высшая школа. Концепцию непрерывного образования и воспитания ребенка в едином пространстве искусства создал первый ректор Академии искусств, профессор, академик Михаил Иванович Чембержи. По идее, одаренный ребенок должен был приходить в первый класс — и покидать академию уже с дипломом бакалавра, магистра или аспиранта.

Однако данная концепция так и осталась идеей, без соответствующей правовой базы. Все 25 лет учебное заведение работало, обучало и выпускало детей и студентов. Но по документам значилось средней общеобразовательной школой с углубленным изучением иностранных языков. По окончании Киевской детской Академии искусств дети получали обычный аттестат о среднем образовании. А дополнительно к аттестату — бумагу с перечнем прослушанных факультативных курсов по направлениям искусства (образовательное искусство, хореография, музыка, актерское мастерство). Но это не был документ, подтверждающий получение образования в сфере искусств. И юридически выпускники академии ничем не отличались от сверстников, которые заканчивали обычные школы. Удивительно, но всех это устраивало.

Искусство в академии было, но функционировало исключительно на платной основе, за счет родителей. При поступлении детей в учебное заведение с родителями заключались договоры об обучении на 11 лет с фиксированной суммой оплаты. Например, с 2008-го по 2019 год — по 500 грн / месяц, с 2010-го по 2021-й — по 800 грн / месяц, с 2017-го до 2028-й — по 1700 грн / месяц. Средства шли в спецфонд, из которого выплачивалась зарплата педагогам профессионального обучения. По сути, это был коммерческий проект. А предметы искусства — как платные факультативы.

— Сначала я взяла лицензии и увидела, что заведение имеет две лицензии — на высшую школу (бакалавр и специалист) и на общеобразовательную среднюю школу, которая финансировалась из бюджетной программы «общеобразовательная школа». Учебные программы школы указывали, что это школа с иностранными языками. А все предметы, имеющие отношение к искусству, в школе были платными, — рассказывает Ольга Бенч. — Выглядело так, будто эта школа предоставляла платную услугу этой второй структуре, которая полностью обеспечивалась за родительские средства. Вторая лицензия была на бакалавров и специалистов. Но я не могла понять, какая структура выдает эти дипломы. Ведь в заведении не было ни кафедр, ни профессоров, ни доцентов. Правда, были так называемые проректоры и деканы, но они имели нагрузку только в школе. Не существовало учебной части. А финансировался этот вуз из бюджетной программы «колледжи», при этом лицензии на колледж не было! Я оказалась перед проблемой выдачи нелегитимных дипломов. И если оставлять все как было, это уже уголовная ответственность. О сложившейся ситуации я уведомила Департамент культуры КГГА, и там поддержали наши предложения ввести академию в правовое поле. Чтобы легализовать дипломы о высшем образовании, распоряжением КГГА заведение переименовали в муниципальное учреждение высшего образования «Киевская Академия искусств», утвердили устав. Появилась структура, которая уже соответствует Закону «О высшем образовании». Началась реструктуризация, которая продолжается до сих пор. Наконец-то академия появилась в базе данных вузов, где до этого времени она отсутствовала. А в структуре Киевской Академии искусств — Киевская детская академия искусств имени М. И. Чембержи как специализированная школа искусств. По сути, мы совершили переход от частной структуры, которая преподавала за родительские деньги художественные предметы, в статус специализированной школы. Эта школа получает из бюджета соответствующее финансирование и выдает документы об образовании.

В конце 2018/2019 учебного года выпускники детской академии впервые получили аттестаты с официально внесенными профессиональными предметами.

Сейчас дети получают бесплатное обучение по общеобразовательным и профильным предметам: хореографии, изобразительному искусству, музыкальному искусству, актерскому мастерству. Впервые в академии появилась возможность законно оплачивать труд преподавателей специальных дисциплин из муниципального бюджета и взять в штат воспитателей, работающих с детьми во второй половине дня.

Летом в классах сделали косметический ремонт, для первых классов закупили новые парты и стулья, классы оборудовали интерактивными досками, создали зону отдыха по правилам «Новой украинской школы». Все это за муниципальные средства, ни копейки родителей на это не было потрачено. Данные изменения должны были бы приветствоваться. Но родительские общественные организации стали протестовать.

Дело в том, что в академии существовала целая сеть так называемых «благотворительных фондов», которые аккумулировали деньги родителей. С 2015 года родительское самоуправление в академии окрепло и оформилось в ряд общественных организаций, под разными брендами. «Попечительский родительский совет», ОО «Родительская инициатива», «Рабочая группа родительской общины», «Родительская рабочая группа», «Родительская община Киевской Академии искусств» — также вели сбор наличных средств с родителей.

Покойный ректор Академии Михаил Чембержи до поры до времени не вмешивался в их деятельность. Но издав в октябре 2017 года приказ «О запрете сбора наличных средств в Киевской детской Академии искусств», натолкнулся на протесты родителей. Сразу несколько инстанций получили жалобы от родительских общественных организаций. В академию нагрянула проверка КРУ, которая зафиксировала хаос с документами. 26 февраля 2018-го по итогам проверки детскую академию обязали вернуть в бюджет 5 млн гривен. И буквально через неделю ректор академии Чембержи скоропостижно скончался.

Пока новый ректор разбиралась с документами и занималась приведением деятельности академии в правовое поле, родительское самоуправление не привлекало к себе внимание. Но в марте 2019 года поток жалоб в инстанции на администрацию академии возобновился с новой силой. Нового ректора Ольгу Бенч обвинили в том, что она… внедрила принудительное платное обучение. Притом что на самом деле все произошло с точностью до наоборот: с 2019 года учебное заведение обрело новый статус, а учащиеся бесплатно получают профессиональное образование по государственному стандарту.

За дополнительные образовательные услуги стоимостью 17 тысяч гривен в год оплата производится добровольно, и этот договор заключают только с теми родителями, которые хотят, чтобы дети получили дополнительные практические активности во время обучения. Например, организация пленэров и выставок. Ранее они проводились за деньги родителей. Сейчас в академии предложили родителям заключить соответствующие договоры с четким перечнем услуг и ответственностью за исполнение. Предмет этого договора — предоставление образовательных услуг в виде практического компонента, в состав которого входит организация и пленэров, и выставок. Они необходимы, поскольку позволяют вывести ребенка из замкнутого пространства класса и расширить его мировоззрение как будущего художника.

Но подобные активности являются дополнением к учебному процессу и, соответственно, не подпадают в рамки определенного государственного финансирования. Средства за их предоставление поступают на специальный счет академии и целевым методом идут на оплату дополнительных часов преподавателей, закупку материалов, заказ автобуса, оформление работ для выставки, организацию и проведение выставок и тому подобное.

— В академии проходят обучение 450 учеников, и почти 50% родителей заключили такие договоры. Все дополнительные активности ребенка фиксируются. И по итогам исполнения настоящего договора ребенок получает портфолио. Дополнительные услуги академия имеет право предоставлять только детям, чьи родители их оплачивают в соответствии с договором. Ни о какой «дискриминации» детей не может быть и речи; неподписание договора не может быть причиной отчисления ребенка из учреждения, — говорит Ольга Бенч.

Интересная реакция правоохранительных органов на сложившуюся в академии ситуацию. Ведь это, по сути, история о том, что ждет любого руководителя, который стремится работать в правовом поле, наводит порядок с документацией, систематизирует финансы и уничтожает теневые схемы сбора денег.

На фото: ректор Киевской Академии искусств Ольга Бенч

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