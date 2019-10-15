Украина перейдет на зимнее время: когда переводить стрелки часов

Украина

В последнее воскресенье октября, 27 числа, Украина снова перейдет на зимнее время. В ночь с 26 на 27 октября в 4 часа утра необходимо будет перевести стрелки часов на один час назад.

Дата, когда переводят часы на зимнее время в Украине, утверждена постановлением правительства oт 13 мая 1996 года № 509 «О порядке исчисления времени нa территории Украины».

Считается, что переход на зимнее/летнее время экономит электроэнергию. Но такие перемены отражаются на человеческом организме. При переходе на зимнее время возможны ухудшение самочувствия, потеря сна и снижение иммунитета.

Специалисты советуют подготовить свой организм к переводу стрелок. К примеру, за семь дней до перевода часов на зимнее время не рекомендуется браться за интенсивные виды тренировок. Медики также рекомендуют избегать переутомления.

Лучше отказаться на время от жирной пищи и алкоголя, пить больше воды и травяного чая. А также включить в свой рацион фрукты и овощи. В солнечный день рекомендуется гулять на улице хотя бы 15 минут в день для пополнения запасов витамина D.

Напомним, в марте текущего года Европарламент принял решение отменить ежегодный переход на зимнее и летнее время в 2021 году. В соответствии с утвержденным графиком, страны-члены ЕС должны сообщить Еврокомиссии до апреля 2020 года, какого времени — летнего или зимнего — они в долгосрочной перспективе будут придерживаться на своей территории. В настоящее время на территории ЕС существуют три часовых пояса: в Ирландии, Великобритании и Португалии действует гринвичское время, в Германии и еще 16 странах Евросоюза — опережающее его на час среднеевропейское время, в восьми государствах ЕС, в том числе, Финляндии и странах Балтии, — восточноевропейское время (на два часа раньше гринвичского).

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