Определена дата перехода Украины на зимнее время (документ)

Украина

В последнее воскресенье второго месяца осени, 27 октября, Украина традиционно перейдет с летнего времени на зимнее, переведя стрелки часов на час назад. Об этом написал на своей странице в Facebookзаместитель Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Качка.

«Скоро на всех телеканалах страны», —такой шутливой надписью снабдил он пост.

Также чиновник разместил скриншот распоряжения о переводе часов, подписанное им лично.

«Согласно постановлению Кабинета министров Украины от 13 мая 1996 года № 509 „О порядке исчисления времени на территории Украины“ на территории Украины 27 октября 2019 в 4 (четыре) часа по киевскому времени отменяется летнее время с переводом часовой стрелки на 1 (один) час назад», — говорится в документе.

В связи переводом стрелок правительство просит СМИ уведомлять украинцев об окончании летнего времени, в том числе ежедневно в течение трех последних дней перед отменой действия летнего времени (с 24 по 26 октября).

Как известно, 31 марта, в день первого тура выборов президента, Украина перешла на летнее время. Одновременно с нами на летнее время перешли еще более 70 стран.

Напомним, в связи с тем, что осень традиционно считается депрессивным временем, многие украинцы с трудом переживают дожди и холода, сокращение светового дня, нехватку витаминов. Поэтому медики советуют в первые дни после перехода на зимнее время постараться избегать стрессовых ситуаций и ответственных дел. Лучшим способом защиты от негативных последствий перевода стрелок часов на зимнее время является сон. За несколько дней до предстоящего перевода часов лучше начать ложиться спать раньше. Хотя бы на 15 минут, а лучше на полчаса. Также в этот период рекомендуется избегать дневного сна и не пить кофе во второй половине дня.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в марте текущего года Европарламент принял решение отменить ежегодный переход на зимнее и летнее время в 2021 году. В марте этого года часовые стрелки в последний раз планируют перевести на 60 минут вперед — в соответствии с летним распорядком. В соответствии с утвержденным графиком, страны-члены ЕС должны сообщить Еврокомиссии до апреля 2020 года, какого времени — летнего или зимнего — они в долгосрочной перспективе будут придерживаться на своей территории.

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