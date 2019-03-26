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- 18:52 В ЕС сделали важный шаг к отказу от перехода на летнее и зимнее время
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В ЕС сделали важный шаг к отказу от перехода на летнее и зимнее время
Во вторник, 26 марта, Европарламент принял решение отменить ежегодный переход на зимнее и летнее время в 2021 году. 410 евродепутатов поддержали данное решение, 192 были против, 51 воздержался.
Голосование не является последним словом в этом вопросе, но станет основой для обсуждения со странами ЕС в рамках подготовки окончательного закона. Страны еще должны выразить свои позиции.
Между тем, в Европе в марте 2021 года часовые стрелки в последний раз планируют перевести на 60 минут вперед — в соответствии с летним распорядком.
Как сообщает DW, в соответствии с утвержденным графиком, страны-члены ЕС должны сообщить Еврокомиссии до апреля 2020 года, какого времени — летнего или зимнего — они в долгосрочной перспективе будут придерживаться на своей территории.
Постановление Европарламента уже подвергло критике Федеральное объединение немецкой промышленности (BDI), заявив, что подобный подход может привести к «существенным рискам для сетевых экономических процессов» на европейском континенте.
В настоящее время на территории ЕС существуют три часовых пояса: в Ирландии, Великобритании и Португалии действует гринвичское время, в Германии и еще 16 странах Евросоюза — опережающее его на час среднеевропейское время, в восьми государствах ЕС, в том числе, Финляндии и странах Балтии, — восточноевропейское время (на два часа раньше гринвичского).
С 1996 года в Евросоюзе действует единое правило перехода на зимнее и летнее время, стрелки часов переводятся в последнее воскресенье марта на час вперед и в последнее воскресенье октября — на час назад. При этом европейские страны начали переход на летнее время гораздо раньше. Так в ФРГ стали переводить стрелки часов в 1980 году с целью экономии энергии. «Стандартным» временем, действовавшим до решения о переводе стрелок часов, является зимнее время.
Напомним, в Украине практика перевода часов на зимнее и летнее время существует с 1981 года. Переход на летнее время в 2019 году в нашей стране произойдет в ночь с 30 на 31 марта в 03:00. Стрелки часов нужно переводить на один час вперед.
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