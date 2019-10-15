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Украина

В ЕС конфисковали 30 миллионов долларов людей Януковича

11:41 15 октября 2019 244
Виктор Янукович
Инф. «ФАКТОВ»

В Латвии суд принял решение конфисковать средства, связанные с бывшими украинскими высокопоставленными чиновниками времен президентства Виктора Януковича, который недавно заявил о желании вернутся в Украину.

Как сообщают в Генеральной прокуратуре Украины, на средства (свыше 30 миллионов долларов) был наложен арест еще в начале 2015 года в рамках запроса ГПУ о предоставлении правовой помощи. А сейчас латвийский суд принял решение, которым происхождение этих средств было признано преступным.

«Вопрос возвращения преступных активов в Украину будет решаться на межправительственном уровне», — добавили в Генпрокуратуре.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», решение суда Европейского союза об отмене персональных санкций Совета ЕС против экс-президента Украины Виктора Януковича касается лишь санкций, наложенных в 2018 году. Он остается под санкциями марта 2020 года.

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