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В ЕС конфисковали 30 миллионов долларов людей Януковича
В Латвии суд принял решение конфисковать средства, связанные с бывшими украинскими высокопоставленными чиновниками времен президентства Виктора Януковича, который недавно заявил о желании вернутся в Украину.
Как сообщают в Генеральной прокуратуре Украины, на средства (свыше 30 миллионов долларов) был наложен арест еще в начале 2015 года в рамках запроса ГПУ о предоставлении правовой помощи. А сейчас латвийский суд принял решение, которым происхождение этих средств было признано преступным.
«Вопрос возвращения преступных активов в Украину будет решаться на межправительственном уровне», — добавили в Генпрокуратуре.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», решение суда Европейского союза об отмене персональных санкций Совета ЕС против экс-президента Украины Виктора Януковича касается лишь санкций, наложенных в 2018 году. Он остается под санкциями марта 2020 года.
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