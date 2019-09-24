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Отмена санкций против Януковича: появились подробности решения суда
Решение суда Европейского союза об отмене персональных санкций Совета ЕС против экс-президента Украины Виктора Януковича касается лишь санкций, наложенных в 2018 году. Бывший президент-беглец продолжает оставаться под действующими санкциями до марта 2020 года.
Об этом говорится в решении суда ЕС общей юрисдикции, пишет «Европейская правда».
Как писали «ФАКТЫ», ранее пресс-секретар сына бывшего президента Александра Януковича Юрий Кирасир заявил, что Европейский суд отменил санкции против Виктора Януковича за 2018−2019 годы.
В решении суда от 24 сентября говорится, что он отменяет решение Совета ЕС от 5 марта 2018 о продлении санкций в отношении Януковича до марта 2019 года.
В июле 2019 года суд ЕС уже вынес подобное решение об отмене санкций 2016−2017 годов.
Бывший президент продолжает оставаться под действием европейских санкций до марта 2020 года, поскольку соответствующее решение Совета ЕС о продлении санкций в марте 2019 остается в силе.
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