Украина

Еще можно погреться в лучах теплого солнца: синоптики дали прогноз погоды на ближайшие дни

Прекрасная теплая и сухая погода, которая радовала украинцев в выходные, сохранится еще на несколько дней. Вместе с тем, в ряде областей ожидаются осенние туманы и дымки.

Как сообщает Украинский гидрометцентр, ночью и утром в южной части страны, центральных, местами восточных областях и в Карпатах ожидается туман.

Ветер переменных направлений, 3−8 м / с.

Днем во вторник, 15 октября, в Украине будет тепло и сухо с дневной температурой воздуха 19−24 градуса. Ночью будет — 5−10 со знаком «плюс», на побережье Черного моря до 13 градусов.

В среду, 16 октября, дневная температура на всей территории Украины будет в пределах 19−22 градусов тепла, ночью — +7−9 градусов. День ожидается солнечный с редкими облаками и без дождей.

В Киеве до конца недели будет сухо и малооблачно. Температура воздуха днем — около +20 градусов, ночью ожидается + 7 + 11 градусов.

Напомним, синоптики прогнозируют, что короткое бабье лето скоро закончится. А последний месяц осени начнется с затяжных дождей и холодов.

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