Ryanair открывает новый рейс из Украины: названо направление

Украина

Крупнейшая в Европе лоукост-авиакомпания Ryanair, ранее анонсировавшая с 29 октября открытие регулярных рейсов из Одессы в Будапешт, сообщила о намерении с 21 декабря 2019 года открыть новый рейс Херсон — Краков (Польша).

Как сообщает УНИАН, о планах Ryanair рассказал министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий во время совместного брифинга с коммерческим директором авиакомпании Дэвидом О'Брайаном. По его словам, рейсы будут выполняться дважды в неделю.

Также Криклий сообщил о планах по отмене уплаты НДС авиакомпаниями, которые в Украине выполняют внутренние авиарейсы. Это, по мнению Криклия, уменьшит цену авиабилета и «увеличит аэромобильность граждан до 15 процентов». По словам министра, к внутренним авиаперевозкам пригласили и Ryanair.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», с 27 октября авиаперевозчик анонсировал открытие рейсов между украинским Харьковом и польской Познанью.

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