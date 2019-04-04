Ryanair запускает новый рейс из Харькова: названы расписание и цена билетов

Украина

Лоукост-авиаперевозчик Ryanair открывает новое прямое авиасообщение между украинским Харьковом и польской Познанью. Ранее сообщалось, что этот авиаперевозчик запустит рейсы из международного аэропорта «Одесса» в Польшу — Краков, Катовице, Вроцлав, а также в Берлин (Германия).

Как сообщают в администрации аэропорта «Харьков», совершенно новое направление будет доступно для пассажиров с 27 октября 2019 года. Билеты на авиарейсы можно приобрести уже сейчас.

Уже известно, что рейсы будут выполняться два раза в неделю: по вторникам и воскресеньям с вылетом в 22:00 из Харькова и в 18:00 из Познани. Стоимость билета в одну сторону — от 28 евро.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», с октября 2019 года лоукостер Ryanair собирается начать полеты из Киева в Мадрид (Испания), частота — четыре раза в неделю. Рейсы планируют выполнять по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. Время в пути — 4 часа 15 минут.

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