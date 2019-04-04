26.87 / 27.13 30.14 / 30.58
Киев: +11
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Ryanair запускает новый рейс из Харькова: названы расписание и цена билетов

12:37 4 апреля 2019 310
Ryanair
Инф. «ФАКТОВ»

Лоукост-авиаперевозчик Ryanair открывает новое прямое авиасообщение между украинским Харьковом и польской Познанью. Ранее сообщалось, что этот авиаперевозчик запустит рейсы из международного аэропорта «Одесса» в Польшу — Краков, Катовице, Вроцлав, а также в Берлин (Германия).

Как сообщают в администрации аэропорта «Харьков», совершенно новое направление будет доступно для пассажиров с 27 октября 2019 года. Билеты на авиарейсы можно приобрести уже сейчас.

Уже известно, что рейсы будут выполняться два раза в неделю: по вторникам и воскресеньям с вылетом в 22:00 из Харькова и в 18:00 из Познани. Стоимость билета в одну сторону — от 28 евро.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», с октября 2019 года лоукостер Ryanair собирается начать полеты из Киева в Мадрид (Испания), частота — четыре раза в неделю. Рейсы планируют выполнять по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. Время в пути — 4 часа 15 минут.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

— Купил надувную кровать. На 12-ти языках написано: «Купаться запрещено!», а на русском: «При купании держаться за ручки».

Киев
+11

Ветер: 2 м/с  В
Давление: 751 мм

Погода в других городах
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины