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Ryanair запустит новый рейс из Одессы: расписание и цены на билеты
Авиакомпания Ryanair анонсировала намерение с 29 октября открыть регулярные рейсы из Одессы в Будапешт. Они будут выполняться дважды в неделю — по вторникам и субботам. Напомним, в марте Ryanair принял решение открыть рейсы из аэропорта «Одесса» в Польшу, а также в Германию.
По информации Lowcostavia.com.ua, время вылета самолетов из Одессы назначено на 15:25, из Будапешта — в 12:05. Продолжительность полета составит около 2 часов.
Стоимость билетов (их продажа уже стартовала на сайте авиакомпании) стартует от 9 евро в один конец и от 19 евро в оба конца.
Ранее об открытии прямых рейсов из Одессы заявил лоукост Wizz Air, который перед этим объявил о прекращении выполнения ряда рейсов из Киева.
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Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.