Украина

Ryanair запустит новый рейс из Одессы: расписание и цены на билеты

Авиакомпания Ryanair анонсировала намерение с 29 октября открыть регулярные рейсы из Одессы в Будапешт. Они будут выполняться дважды в неделю — по вторникам и субботам. Напомним, в марте Ryanair принял решение открыть рейсы из аэропорта «Одесса» в Польшу, а также в Германию.

По информации Lowcostavia.com.ua, время вылета самолетов из Одессы назначено на 15:25, из Будапешта — в 12:05. Продолжительность полета составит около 2 часов.

Стоимость билетов (их продажа уже стартовала на сайте авиакомпании) стартует от 9 евро в один конец и от 19 евро в оба конца.

Ранее об открытии прямых рейсов из Одессы заявил лоукост Wizz Air, который перед этим объявил о прекращении выполнения ряда рейсов из Киева.



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter