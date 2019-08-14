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Украина

Ryanair запустит новый рейс из Одессы: расписание и цены на билеты

15:57 14 августа 2019 156
Самолет авиакомпании
Инф. «ФАКТОВ»

Авиакомпания Ryanair анонсировала намерение с 29 октября открыть регулярные рейсы из Одессы в Будапешт. Они будут выполняться дважды в неделю — по вторникам и субботам. Напомним, в марте Ryanair принял решение открыть рейсы из аэропорта «Одесса» в Польшу, а также в Германию.

По информации Lowcostavia.com.ua, время вылета самолетов из Одессы назначено на 15:25, из Будапешта — в 12:05. Продолжительность полета составит около 2 часов.

Стоимость билетов (их продажа уже стартовала на сайте авиакомпании) стартует от 9 евро в один конец и от 19 евро в оба конца.

Ранее об открытии прямых рейсов из Одессы заявил лоукост Wizz Air, который перед этим объявил о прекращении выполнения ряда рейсов из Киева.

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