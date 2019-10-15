Происшествия

В Житомире автохамка устроила езду по тротуару во время ярмарки

В воскресенье, 13 октября, в Житомире во время праздничной ярмарки на Михайловской женщина на автомобиле заехала на пешеходную улицу прямо в толпу людей. Ранее в Одессе женщина припарковала автомобиль посреди площади — в месте, где разъезжаются трамваи, заставив пассажиров 7 раз передвигать машину.

Как сообщает издание «Житомир-oнлайн», водителем оказалась местный предприниматель, которая намеревалась забрать продукцию из своей палатки.

Ее машина проехала просто через центральную арку со стороны городского совета. Остановили беспредел неравнодушные житомиряне, которые мирно объяснили бизнесменше, что ездить по тротуарам запрещено. В итоге женщина передумала забирать свой товар и уехала с ярмарки.

Ранее «ФАКТЫ» неоднократно писали о любителях ездить по тротуарам и оставлять машины в непредназначенных для этого местах. Особенно этим славятся столичные водители. Так, в Киеве поймали автолюбительницу, оставившую свое авто посреди газона. А возле Майдана Независимости владелец «Лексуса» бросил машину так, что полностью заблокировал движение троллейбусов.

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