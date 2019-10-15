СМИ рассказали, как популярные лекарства могут подорожать из-за судебных тяжб

Здоровье и медицина

Цены в украинских аптеках за последний год выросли на 20%, а до конца года могут подорожать даже недорогие препараты, известные с советских времен. Об этом говорится в сюжете телепрограммы «Подробности» на телеканале «Интер».

«Вскоре цены могут пойти вверх еще быстрее. Все из-за судебного иска по „Корвалолу“. Один из производителей пытается через суд получить право на эксклюзивное производство этого советского препарата», — объясняют журналисты в сюжете.

Журналисты подчеркивают что попытка монополизации советской торговой марки — опасный прецедент, который негативно скажется на малообеспеченных украинцах.

«Риск понятен и предсказуем — это рост цен на лекарственные препараты под названием „Корвалол“. Если только один производитель будет выпускать эти препараты и будет единственным источником поступления этого продукта на рынок, то не будет мотивации конкурировать и делать выше качество за меньшую цену», — приводит телеканал слова юриста и эксперта по патентному праву Александра Мамуни.

Мамуня добавил, что монополизация бренда «Корвалол» является необоснованной с точки зрения закона Украины и неоправданной с точки зрения истории этого бренда, поскольку еще в советское время регистрационные удостоверения на производство «Корвалола» в СССР получили около 70 предприятий. Эксперты считают подорожание доступных лекарств угрозой для здоровья украинцев.

«Это — катастрофа! Люди не лечатся, даже не занимаются самолечением, не говоря об обращении за медицинской помощью», — сказал Виктор Сердюк, президент Всеукраинского совета защиты прав и безопасности пациентов.

Журналисты сообщают, что сейчас «Корвалол» успешно производят десятки компаний на постсоветском пространстве — например, в Беларуси и Узбекистане.

«Если же суд примет решение в пользу одного из производителей, цена „Корвалола“ может вырасти в два-три раза. А вместе с ним — подорожать и другие уже давно известные, народные препараты», — заключают авторы сюжета.

Напомним, «Корвалол» появился в СССР в 1959 году как аналог старого немецкого лекарства «Валокордин». АО «Фармак» считает себя изобретателем «Корвалола» и уже 15 лет судится с компанией «Дарница», требуя отмены госрегистрации препарата «Корвалол-Дарница».

Еще в 2011 году «Фармак» полностью проиграл «Дарнице» судебный процесс за знак «Корвалол». Тем не менее в 2017 году «Фармак» возобновил судебную тяжбу, изменив предмет спора на «Корвалол Corvalolum».



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