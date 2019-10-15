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- 14:45 В сеть попало видео боя украинских морпехов с диверсантами возле Петровского
В сеть попало видео боя украинских морпехов с диверсантами возле Петровского
Журналист Андрей Цаплиенко выложил в сеть видео боя на Донбассе, во время которого морской пехотинец отстреливается от диверсионно-разведывательной группы боевиков в районе населенного пункта Петровское, где планировалось разведение сил. Однако разведение сил и средств отложили из-за постоянных обстрелов со стороны российско-оккупационных войск.
Андрей Цаплиенко разместил видеоролик в Telegram. Дата съемки не указана.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в командовании Объединенных сил констатировали, что боевики несколько суток подряд обстреливают позиции украинских военных в районе населенного пункта Золотое, возле которого также планируют провести разведение сил.
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