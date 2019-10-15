Украина

На Полтавщине вынесли приговор шпиону, пять лет "сливавшему" ФСБ информацию о призывниках в украинскую армию

Житель Кременчуга (Полтавская область), который с 2014 года шпионил в пользу ФСБ России и был задержан СБУ совместно с сотрудниками военной прокуратуры, приговорен к 12 годам лишения свободы за государственную измену.

Как сообщает Военная прокуратура Центрального региона Украины, такое решение приняла коллегия судей Крюковского районного суда Кременчуга. Сообщается, что контакт с сотрудниками ФСБ украинец установил летом 2014 года во время отдыха в аннексированном Крыму. В течение пяти лет он передавал российским спецслужбам информацию об общественно-политической, социально-экономической и военной ситуации в Полтавской области и в Украине в целом. Также он «сливал» кураторам информацию об украинцах, состоящих на воинском учете в военных комиссариатах, что является служебной информацией ВСУ.

«Свою вину в помощи спецслужбе государства-агрессора в проведении подрывной деятельности против Украины признал полностью. 57-летнего шпиона приговорили к 12 годам лишения свободы по ч.1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (Государственная измена)», — говорится в сообщении.

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