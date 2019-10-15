Венера вошла в знак Скорпиона: что это означает и чем опасно

Стиль жизни

Венера, выйдя из знака Девы, где она вместе с Марсом провела полтора месяца, вошла в знак Скорпиона — там она пробудет до 1 ноября. О том, как это может отразиться на жизни землян и чем это грозит людям, в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказала известный астропсихолог Валентина Виттрок.

— Поскольку Венера отвечает за любовь и отношения, самое неприятное, что ждет нас в это время, — повышенная эмоциональность, — считает Валентина. — Она может изрядно осложнить нашу связь с окружающими. По словам астролога Сергея Вронского с одной стороны, нужно как можно осторожнее высказываться о других людях, потому что слова, даже сказанные за глаза (всегда найдутся те, кто это передаст), могут больно ранить. Возникший в результате конфликт с большой долей вероятности продлится очень долго, а в особо сложных случаях и вовсе приведет к расставанию.

С другой стороны, мы и сами в это время становимся чересчур восприимчивыми к чужим словам. Нас легко смогут довести до слез даже намеки, на которые мы в другое время и внимания не обратили бы. Стоит помнить об этой — к счастью, временной — особенности нашей психики, не говорить неприятных вещей другим людям и, в свою очередь, не принимать близко к сердцу того, что под влиянием момента скажут вам они.

Еще одна отличительная черта Венеры в Скорпионе: даже хорошие — и долгожданные — события в это время могут обернуться негативной стороной. Например, вы давно мечтали найти свою вторую половинку и вам, наконец-то, повезло — вы встретили человека, с которым готовы прожить всю жизнь. Вы готовитесь к свадьбе, а, возможно, уже и официально оформили отношения. Казалось бы, живи да радуйся: нашелся человек, в котором вы видите себя, как в зеркале: вы думаете и чувствуете одинаково, ваша привязанность основана на сильной физической страсти. Но тут Венера в Скорпионе начинает добавлять свою ложку дегтя в вашу бочку меда: несмотря на все вышесказанное, любимый человек неожиданно может начать вас раздражать, да так сильно, что всерьез станете жалеть о том, что поспешили и женились или вышли замуж.

— Какие еще негативные черты характера могут в это время вылезти наружу?

— Прежде всего те, которые нам самим ужасно не нравятся, когда они направлены против нас, но это не мешает нам проявлять их по отношению к другим. Например, ревность, которая и в обычное время доставляет неприятности как тому, кто ревнует, так и тому, кого ревнуют. В период транзитного движения Венеры по знаку Скорпиона ревность принимает поистине уродливые формы. Это тот случай, когда ревнивец не может простить своей второй половинке даже невинного флирта, ревнует ее, как говорят в народе, к каждому столбу. Если ему кажется, что любимый человек кому-то улыбнулся и как-то по-особенному посмотрел, он готов устраивать уродливые сцены вплоть до физического насилия. Тем, чей партнер склонен к ревности, в это время стоит соблюдать осторожность и не давать ему повода для выяснения отношений и ссор.

А вот зависть, которая в этот период будет одолевать многих, нужно давить в зародыше. Она может толкнуть на непростительные слова и неблаговидные поступки, за которые вам по прошествии времени будет стыдно. Помните об этом, если захотите сказать что-то неприятное близкому — или не очень — человеку: как известно, слово не воробей, вылетит не поймаешь.

Не менее неприятным для близких людей будет наше стремление контролировать каждый их шаг. Поскольку удастся нам это далеко не всегда, мы будем склонны драматизировать любые события — не только отрицательные, но и положительные. Физическая страсть, которую мы испытаем в это время, не станет признавать никаких приличий и нравственных табу, что станет причиной большого количества супружеских измен. Впрочем, в некоторых случаях такие факты из отрицательных могут превратиться в положительные.

— Это как?!

— Период, во время которого Венера проходит по знаку Скорпиона, на уровне отношений является временем перемен. Не стоит цепляться за брак — в том числе и гражданский, если он отжил свое и перестал вас радовать. И в этом смысле супружеская неверность может стать и последней каплей, переполнившей чашу терпения, и прекрасным поводом для развода. Если вы отважитесь на такой решительный шаг, «свято место» рядом с вами долго пустым не будет — довольно быстро вы встретите человека, которого давно искали. Впрочем, возможно и другое развитие событий — после расставания вы не сможете забыть любимого человека, и, помаявшись немного в одиночестве, предпримите все возможные меры для того, чтобы вернуть его обратно. Измену в таком случае придется простить.

Венера также отвечает за деньги, но ее прохождение по знаку Скорпиона разбогатеть никому не даст. Не стоит открывать счета и депозиты, давать и брать деньги в долг — любые операции с финансами в это время чреваты убытками.

— На какие дни нужно обратить особое внимание?

— Я бы выделила 22 октября — в этот день транзитная Венера в знаке Скорпиона сформирует трин — гармоничный аспект — к Нептуну. Он способен стать судьбоносным: независимо от возраста и положения нас может посетить любовь, встретить которую многие уже и не надеялись. Несмотря на то, что за окном осень, а не весна, которую справедливо называют временем любви, все наши мысли будут заняты исключительно объектом наших чувств. Главное, не забывать о работе, а то начальству ваше витание в облаках, скорее всего, не понравится.

Ранее в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» астропсихолог Валентина Виттрок рассказала, что 5 октября Марс вошел в знак Весов и останется там до 19 ноября. Это довольно взрывоопасный союз.

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