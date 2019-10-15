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Швеция – Испания: онлайн видео голов матча отбора Евро-2020
Во вторник, 15 октября, в Стокгольме на «Френдс Арена» пройдет отборочный матч Евро-2020 в группе F между сборными Швеции и Испании. Начало поединка — в 21:45.
«Красная фурия», упустив в компенсированное время победу над Норвегией, которая позволила бы испанцам досрочно квалифицироваться в финальную часть европейского первенства, теперь вынуждена будет играть на результат в столице Швеции. Матч предстоит для подопечных Роберта Морено непростой, ведь скандинавы также ведут отчаянную борьбу за вторую строчку: у «тре крунур» 14 очков в активе, а у идущих на третьем месте румын — всего на одно меньше.
Отметим, что в первом матче, проходившем на «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде, испанцы благодаря двум пенальти разгромили соперника — 3:0 (Рамос, 64, с пенальти, Мората, 85, с пенальти, Оярсабаль, 87).
В режиме онлайн за голами в отборочном поединкеможно будет следить в этой новости.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что чемпионы мира француза не смогли дома обыграть Турцию.
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