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Украина

Экс-министра обороны Кузьмука отправили в отставку, но разрешили носить генеральскую форму

16:45 15 октября 2019 115
кузьмук
Инф. «ФАКТОВ»

Бывший министр обороны Александр Кузьмук отправлен в отставку с военной службы. Указ об этом подписал президент Владимир Зеленский. Поводом для отставки стал возраст — Кузьмуку в текущем году исполнилось 65 лет.

Кузьмук увольняется в звании генерала и сохраняет за собой право на ношение военной формы. Это положение также закреплено в указе.

Александр Кузьмук был министром обороны с 1996 по 2001 год и в 2004—2005 году. Последним местом работы стала Верховная Рада — Кузьмук был избран депутатом в парламент седьмого созыва (2012−2014 годы). В 2014 году снова попытался баллотироваться в Раду, но на своем округе в Днепропетровской области занял лишь третье место.

Ранее в интервью «ФАКТАМ» Кузьмук рассказал подробности самого громкого скандала за время пребывания во главе Минобороны. Речь идет об инциденте 2001 года, когда над Черным морем потерпел катастрофу российский самолет, следовавший из Тель-Авива в Новосибирск.

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