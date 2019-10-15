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В застенках боевиков "ДНР" погиб украинский воин, которого должны были обменять
На Донбассе погиб пленный боец ВСУ. Он уже был внесен в список на обмен пленными. Об этом проукраинский блогер Necro Mancer сообщил вTwitter. Он ссылается на информацию бывшего боевика Евгения «Караула» Тинянского.
По словам бывшего террориста, украинский военнослужащий повесился в одиночной камере. Также высказывается подозрение, что самоубийство могло быть связано с давлением на пленного: вымогательством денег у него или его родственников.
Экс-боевик уверен, что одной из причин гибели украинского военнослужащего послужила крайне низкая организация структуры «МГБ ДНР» и полное отсутствие дисциплины.
#Тинянский: донецкая гэбня убила украинского военнопленного https://t.co/TwU5UMNmT2 #мгбт1 #слухи pic.twitter.com/j4ZtKA5UJu— Necro Mancer (@666_mancer) 15 октября 2019 г.
Ранее сообщалось, что узника Кремля Константина Давыденко включили в новый список, который предусматривает обмен граждан между Украиной и Россией.
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