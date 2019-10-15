Украина

В застенках боевиков "ДНР" погиб украинский воин, которого должны были обменять

На Донбассе погиб пленный боец ВСУ. Он уже был внесен в список на обмен пленными. Об этом проукраинский блогер Necro Mancer сообщил вTwitter. Он ссылается на информацию бывшего боевика Евгения «Караула» Тинянского.

По словам бывшего террориста, украинский военнослужащий повесился в одиночной камере. Также высказывается подозрение, что самоубийство могло быть связано с давлением на пленного: вымогательством денег у него или его родственников.

Экс-боевик уверен, что одной из причин гибели украинского военнослужащего послужила крайне низкая организация структуры «МГБ ДНР» и полное отсутствие дисциплины.

Ранее сообщалось, что узника Кремля Константина Давыденко включили в новый список, который предусматривает обмен граждан между Украиной и Россией.

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