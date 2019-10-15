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Шоу-бизнес

Родные Анастасии Заворотнюк впервые после слухов о болезни появятся на телевидении

18:51 15 октября 2019 1129
Анастасия Заворотнюк
Вероника БОНДАРЬ, «ФАКТЫ»

Родные российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которые не комментируют ее здоровье, а лишь опровергают фейки о ее состоянии, впервые после слухов о смертельной болезни появятся на телевидении. Как сообщает Telegram-канал «НеМалахов», семья Заворотнюк сделает исключение для программы Андрея Малахова «Прямой эфир».

Ресурс утверждает, что страницу в Instagram в поддержку Анастасии Заворотнюк ведут редакторы программы Малахова. Специальный выпуск будет посвящен звезде сериала «Моя прекрасная няня». Якобы свое участие уже подтвердила дочь актрисы Анна. Ранее родные Заворотнюк заявляли, что не собираются давать интервью и опровергали баснословные гонорары.

«Спокойствием и благополучием Анастасии никто не торгует и торговать не будет! Никогда и ни за какой гонорар», — говорилось в официальном сообщении.

«НеМалахов» предполагает, что близкие артистки придут на программу совершенно бесплатно в благодарность Малахову за информационную поддержку.

Напомним, сейчас Анастасия Заворотнюк, у которой якобы обнаружили опухоль головного мозга четвертой стадии, проходит реабилитацию в Европейском медцентре на Рублевке. Семья Завротнюк впервые сделала заявление о ее здоровье.

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