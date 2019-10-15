Спорт

Сборная Испании в компенсированное время спасла ничью в Швеции: видеообзоры матчей Евро-2020

Во вторник, 15 октября, еще в трех группах прошли поединки отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года. К пятерке счастливчиков (Украина, Италия, Бельгия, Россия и Польша), которые уже гарантировали себе участие в финальной части первенства Старого Света, присоединился и трехкратный чемпион Европы команда Испании.

Группа D

Швейцария — Ирландия — 2:0 (Сеферович, 16, Даффи, 90+3, автогол). На 76-й минуте удален Коулмэн (Ирландия), а Р. Родригес (Швейцария) не реализовал пенальти.

Гибралтар — Грузия — 2:3 (Касциаро, 67, Р. Чиполина, 74 — Хараишвили, 10, Канкава, 22, Квилитая, 84).

Сборная Гибралтара едва не завоевала первое очко в истории выступлений в отборочных турнирах чемпионатов мира или Европы. Уступая по ходу домашней встречи с Грузией в два мяча, представители крошечного государства смогли сравнять счет, но все-таки пропустили решающий гол незадолго до финального свистка.

Положение команд: 1. Ирландия — 12 очков (7 матчей), 2. Дания — 12 (6), 3. Швейцария — 11 (6), 4. Грузия — 8 (7), 5. Гибралтар — 0 (6).

Группа F

Швеция — Испания — 1:1 (Берг, 50 — Родриго, 90+2).

Если в предыдущем матче с Норвегией сборная Испании упустила победу в компенсированное время, то на этот раз «Красная фурия» избежала поражения, когда шли уже добавленные ко второму тайму минуты. Эта ничья позволила «Красной Фурии» официально оформить выход на Евро-2020.

Румыния — Норвегия — 1:1 (Митрицэ, 62 — Сорлот, 90+2). На 52-й минуте Пушкаш (Румыния) не реализовал пенальти.

Фарерские острова — Мальта — 1:0 (Балдвинссон, 71).

Положение команд: 1. Испания — 20 очков (8 матчей), 2. Швеция — 15 (8), 3. Румыния — 14 (8), 4. Норвегия — 11 (8), 5. Фарерские острова — 3 (8), 6. Мальта — 3 (8).

Группа G

Израиль — Латвия — 3:1 (Даббур, 16, 42, Зехави, 26 — Камеш, 40).

Положение команд: 1. Польша — 19 очков (8 матчей), 2. Австрия — 16 (8), 3. Северная Македония — 11 (8), 4. Словения — 11 (8), 5. Израиль — 11 (8), 6. Латвия — 0 (8).

Группа J

Финляндия — Армения — 3:0 (Йенсен, 31, Пукки, 61, 88).

Лихтенштейн — Италия — 0:5 (Бернардески, 2, Белотти, 70, 90+2, Романьоли, 77, Эль-Шаарави, 82).

Греция — Босния и Герцеговина — 2:1 (Павлидис, 30, Ковачевич, 88, автогол — Гояе, 35).

Положение команд: 1. Италия — 24 очков (8 матчей), 2. Финляндия — 15 (8), 3. Армения — 10 (8), 4. Босния и Герцеговина — 10 (8), 5. Греция — 8 (8), 6. Лихтенштейн — 2 (8).

Также 15 октября был сыгран товарищеский матч с участием европейских сборных: Дания — Люксембург — 4:0 (Брэйтуэйт, 13, Дольберг, 22, 59, Гиткьяер, 67).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Англия в ответ на проявление расизма в Болгарии забила шесть «сухих» мячей в матче отбора Евро-2020.

Фото Twitter сборной Испании

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