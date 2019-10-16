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Мир

Устойчивость Украины назвали одним из приоритетов Евросоюза

2:18 16 октября 2019
Федерика Могерини
Инф. «ФАКТОВ»

Высокий представитель ЕС Федерика Могерини, выступая в Оксфордском университете, назвала укрепление Украины одним из приоритетов Евросоюза.

Полный текст этого выступления опубликовала Европейская служба внешних действий, пишет Укринформ.

«Мы все больше осознаем, что нет противоречия или соревнования между национальным интересом европейских стран и нашими коллективными европейскими интересами… Наоборот, единственный путь для эффективного служения национальным интересам проходит через наши коллективные инструменты и политику», — отметила Могерини.

При этом она привела несколько примеров: сохранение ядерной сделки с Ираном отвечает коллективным интересам Европы, и одновременно национальным интересам каждой европейской страны.

«Это же касается экономического роста в Африке или устойчивости Украины», — подчеркнула дипломат.

Также Могерини указала на то, что конфликт на Донбассе и незаконная аннексия Крыма до сих пор продолжаются, но сейчас Украина стала намного более сильным государством, «в первую очередь благодаря его народу и его стремлению к переменам: борьбе с коррупцией, реформам, и благодаря вкладу Европейского Союза».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», высокий представитель Европейского союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини заявила, что ЕС останется неизменным в своей политике непризнания незаконной аннексии Крыма Российской Федерацией.

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