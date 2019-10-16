- 10:42 «Стало заметно лучше»: Заворотнюк прооперировали в Москве
- 10:39 Во Львове утром загорелся трамвай: в сеть попало видео
- 10:39 Звезда «Интернов» призналась, на что ей пришлось пойти ради съемок в постельных сценах
- 10:36 Зеленский сменил начальника Госохраны: что известно о новом руководителе УГО
- 10:25 У Миранды Керр и Эвана Шпигеля родился второй ребенок
- 10:21 На Донбассе ищут пропавшего кадета: в сети показали его фото
- 10:18 В Киеве расстреляли личного врага Кадырова, на которого покушались два года назад: главные версии
- 10:12 Купить авто из салона можно дешевле: когда это делать и что нужно знать
- 09:57 Пенсионеры-киллеры: экс-главарь боевиков "ДНР" сделал нелепое заявление о ликвидации Захарченко
- 09:54 Анна Седокова завела сеть откровенными фото
- 09:50 На эфир — как на расстрел: откровенные признания партнерши Кукуюка по «Танцях з зірками»
- 09:33 Харьковчан утром напугал внезапный вой сирен: что происходит
На Донбассе ищут пропавшего кадета: в сети показали его фото
В Луганской области пропал несовершеннолетний кадет лицея в райцентре Кременная Григорий Богуш. Ранее полиция разыскивала 13-летнего подростка с парализованной рукой, пропавшего под Киевом.
В ГУ НП Луганской области просят всех, кому что-то известно о пропавшем кадете, сообщить по телефонам: 066−920−84−57 или 102.
Фотографию Григория Богуша (2004 года рождения) в социальных сетях опубликовала руководитель пресс-службы областной полиции Татьяна Погукай. По ее словам, 15 октября 2019 года парень, отправившийся на занятия, до лицея не доехал, не вернулся домой и на связь не выходит.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», жители села Каменка на Донетчине обнаружили юношу, который ничего о себе не помнит. Выяснилось, что его ищут в Николаевской области. Как за несколько суток парень умудрился преодолеть около 700 километров, он не знает.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!