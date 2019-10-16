Происшествия

На Донбассе ищут пропавшего кадета: в сети показали его фото

В Луганской области пропал несовершеннолетний кадет лицея в райцентре Кременная Григорий Богуш. Ранее полиция разыскивала 13-летнего подростка с парализованной рукой, пропавшего под Киевом.

В ГУ НП Луганской области просят всех, кому что-то известно о пропавшем кадете, сообщить по телефонам: 066−920−84−57 или 102.

Фотографию Григория Богуша (2004 года рождения) в социальных сетях опубликовала руководитель пресс-службы областной полиции Татьяна Погукай. По ее словам, 15 октября 2019 года парень, отправившийся на занятия, до лицея не доехал, не вернулся домой и на связь не выходит.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», жители села Каменка на Донетчине обнаружили юношу, который ничего о себе не помнит. Выяснилось, что его ищут в Николаевской области. Как за несколько суток парень умудрился преодолеть около 700 километров, он не знает.



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